Η ακρίβεια φέρνει «κρυφό» υπερκέρδος στα δημόσια ταμεία

Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφει επιδόσεις που ξεπερνούν τις προβλέψεις, προσφέροντας στην κυβέρνηση δημοσιονομικούς ελιγμούς. Τα δημόσια έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε πάνω από 20,5 δισ. ευρώ, ποσό που προκαλεί χαμόγελα στους διαδρόμους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ωστόσο, η εικόνα στην πραγματική οικονομία των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει διαμετρικά αντίθετη, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη.

Τα χαμόγελα στο υπουργείο Οικονομικών και η πραγματική οικονομία

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων. Αυτό το αποτέλεσμα παρέχει στην κυβέρνηση έναν άνετο «αέρα» για δημοσιονομικούς ελιγμούς, δημιουργώντας ένα κλίμα ικανοποίησης εντός των κλιματιζόμενων γραφείων της πλατείας Συντάγματος.

Αντιθέτως, έξω από αυτά τα γραφεία, η καθημερινότητα των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξελίσσεται σε μια διαρκή εξίσωση επιβίωσης. Το σαρωτικό κύμα της ακρίβειας συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη και καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Ο πληθωρισμός και ο ρόλος του κράτους

Η επιστροφή του πληθωρισμού στο 3,8% αποτελεί ένδειξη ότι η κρίση του κόστους ζωής δεν ήταν μια παροδική αναταραχή. Αντιθέτως, πρόκειται για μια δομική πίεση που αναζωπυρώνεται, με αιχμή του δόρατος την ενέργεια, τα καύσιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το βιοτικό επίπεδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ίδιο το κράτος αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο «κερδισμένο» της ακρίβειας. Μέσω των διατηρούμενων υψηλών συντελεστών ΦΠΑ, οι φουσκωμένες τιμές μετατρέπονται αυτόματα σε υπερ-έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Αυτό λειτουργεί ως ένας άτυπος, οριζόντιος φόρος που αφαιρεί ρευστότητα από την ιδιωτική οικονομία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους πολίτες.

Αναλυτικά τα φορολογικά έσοδα του οκταμήνου

Τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου αποτυπώνουν το μέγεθος της φορολογικής πίεσης που υφίστανται οι πολίτες. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 49,04 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια υπέρβαση ύψους 1,35 δισ. ευρώ, ήτοι 2,8%, έναντι των αρχικών στόχων.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ έφτασαν το αστρονομικό ύψος των 20,544 δισ. ευρώ. Ακόμη και αν αφαιρεθούν ειδικές λογιστικές εγγραφές συμβάσεων, η καθαρή υπέρβαση των εισπράξεων ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 905 εκατομμύρια ευρώ πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική αύξηση.

Η επιβάρυνση σε φόρο εισοδήματος και το πρωτογενές πλεόνασμα

Ο φόρος εισοδήματος εκτινάχθηκε στα 17,681 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 439 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η μερίδα του λέοντος αυτής της αύξησης, συγκεκριμένα 433 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σηκώνουν το βαρύτερο φορολογικό φορτίο.

Παράλληλα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπέρασε κατά 2,33 δισ. ευρώ τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, δείχνοντας μια ισχυρότερη δημοσιονομική επίδοση από την αναμενόμενη.

Η αντίθετη εικόνα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Ενώ ο ΦΠΑ «σπάει τα κοντέρ» λόγω της επιβολής του ως ποσοστό επί των αυξημένων τελικών τιμών, η εικόνα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Τα έσοδα από ΕΦΚ διαμορφώθηκαν στα 4,662 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική υστέρηση.

Η υστέρηση αυτή ανέρχεται στα 230 εκατομμύρια ευρώ έναντι του κυβερνητικού στόχου. Η απόκλιση αυτή υποδηλώνει την πραγματική οικονομική ασφυξία που βιώνουν οι πολίτες και την αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά των οδηγών, οι οποίοι πιθανόν περιορίζουν τις μετακινήσεις τους λόγω του αυξημένου κόστους.

Με πληροφορίες από: Topontiki