Το φεγγάρι: Από μαγικό θέαμα σε πεδίο οικονομικού ενδιαφέροντος

Η Σελήνη, που για αιώνες ενέπνεε χίλιες δυο σκέψεις και προσέφερε ένα μαγικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου ενδιαφέροντος που υπερβαίνει την αισθητική της πλευρά. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το διακύβευμα αφορά την απόδειξη της οικονομικής πρωτοκαθεδρίας, καθώς πολλές χώρες και ιδιωτικές εταιρείες στρέφονται προς τα μεταλλεύματα που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην επιφάνειά της. Αυτή η στροφή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος, όπου οι πόροι της Σελήνης αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τους σεληνιακούς πόρους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μαζί με ιδιωτικές εταιρείες, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τα μεταλλεύματα που βρίσκονται στη Σελήνη. Αυτό το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στην επιστημονική έρευνα, αλλά επεκτείνεται στην οικονομική εκμετάλλευση των σεληνιακών πόρων. Η προσπάθεια για την εξασφάλιση αυτών των πόρων αποτελεί έναν νέο τομέα ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και των ιδιωτικών φορέων.

Η νέα αυτή προσέγγιση σηματοδοτεί μια αλλαγή παραδείγματος, όπου η Σελήνη δεν είναι μόνο ένα ουράνιο σώμα για παρατήρηση, αλλά ένα πεδίο για την απόδειξη οικονομικής και τεχνολογικής υπεροχής. Οι χώρες και οι εταιρείες επιδιώκουν να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τα δυνητικά πλούσια αποθέματα που κρύβει η επιφάνεια του φεγγαριού.

Πρόσφατες αποστολές και ο νότιος πόλος της Σελήνης

Στο πλαίσιο αυτού του ενδιαφέροντος, καταγράφηκαν πρόσφατα τόσο επιτυχίες όσο και αποτυχίες στις διαστημικές αποστολές. Οι Ινδοί πέτυχαν να προσσεληνωθούν στον νότιο πόλο του φεγγαριού, μια σημαντική επιτυχία που αναδεικνύει τις αυξανόμενες δυνατότητες της χώρας στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης. Αντίθετα, οι Ρώσοι αντιμετώπισαν μια αποτυχία στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν τον κρατήρα «Μπογκουσλάβσκι», ο οποίος βρίσκεται επίσης στον νότιο πόλο.

Ο νότιος πόλος της Σελήνης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς υποτίθεται ότι φιλοξενεί αποθέματα παγωμένου νερού. Μια αποστολή της NASA εκτιμά ότι αυτά τα αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 600 δισεκατομμύρια κιλά. Το παγωμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως πόσιμο νερό για μελλοντικές αποστολές όσο και ως πηγή υδρογόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή καυσίμων.

Ιστορικές υπερπανσέληνοι και το «φεγγάρι του οξύρρυγχου»

Πέρα από το σύγχρονο οικονομικό ενδιαφέρον, η Σελήνη έχει προσφέρει στο παρελθόν εντυπωσιακά αισθητικά φαινόμενα. Η 14η Νοεμβρίου του 2016, για παράδειγμα, σηματοδότησε την εμφάνιση μιας υπερπανσελήνου, η οποία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων επτά δεκαετιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η Σελήνη ήταν 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη από ό,τι συνήθως, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα. Η τελευταία φορά που η ανθρωπότητα είχε δει ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν το 1948, ενώ η επόμενη φορά που το φεγγάρι θα είναι τόσο κοντά στη Γη αναμένεται τον Νοέμβριο του 2034.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο ουράνιο φαινόμενο ήταν το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου», το οποίο έκανε την εμφάνισή του την 28η Αυγούστου. Η ονομασία αυτή δόθηκε στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο επειδή οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως μουρούνα, κατά την περίοδο αυτή του καλοκαιριού. Η αλιεία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain βρισκόταν τότε στο αποκορύφωμά της. Η πρώτη καταγραφή της ονομασίας «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» έγινε από το «Old Farmer’s Almanac» τη δεκαετία του 1930.

Το νομικό πλαίσιο: Η διαστημική συνθήκη του 1967

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του διαστήματος και των ουρανίων σωμάτων είναι η διαστημική συνθήκη του 1967. Η συνθήκη αυτή απαγορεύει τη χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα και περιορίζει τη χρήση της Σελήνης και των άλλων ουρανίων σωμάτων σε ειρηνικούς σκοπούς. Αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδες νομικό μέσο του δικαίου του Διαστήματος, θέτοντας τις βάσεις για τη διεθνή συνεργασία και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων στο διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις της συνθήκης σχετικά με την εξόρυξη πόρων είναι διφορούμενες ή απλώς απουσιάζουν, η σημασία της παραμένει αναμφισβήτητη. Μέχρι το 2021, η συνθήκη είχε υπογραφεί από 111 χώρες και είχε επικυρωθεί από άλλες 23, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία αποδοχή και τη διεθνή της εμβέλεια στον τομέα της διαστημικής νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki