Η ενεργειακή ακρίβεια πιέζει νοικοκυριά και εργαζόμενους

Η ενεργειακή ακρίβεια, που πλήττει ιδιαίτερα το ρεύμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά. Το υψηλό κόστος της θέρμανσης, της μετακίνησης και της ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες, επιβαρύνει σημαντικά το λαϊκό εισόδημα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πιέσεις στα οικονομικά των πολιτών, καθώς οι δαπάνες για την ενέργεια αυξάνονται συνεχώς.

Ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα

Τα διάφορα κυβερνητικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας, ούτε στην ουσία του ούτε στην επιφάνειά του. Οι επιδοτήσεις, σύμφωνα με αναφορές, έχουν ελάχιστο αποτέλεσμα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επιπλέον, δεν καταργούν την πραγματική αιτία της ακρίβειας και, τελικά, πληρώνονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσω της φορολογίας.

Ένα σημαντικό μέρος της κρατικής στήριξης, όπως επισημαίνεται, καταλήγει στην κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις δεν επιφέρουν την αναμενόμενη ανακούφιση στους πολίτες, αλλά ενισχύουν τους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «πράσινη μετάβαση»

Βασικός λόγος για την εκτίναξη του κόστους ενέργειας θεωρείται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την ενέργεια, η «πράσινη μετάβαση» και η απελευθέρωση της αγοράς. Η πολιτική της απολιγνιτοποίησης, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με κριτήριο το κέρδος των ενεργειακών ομίλων, συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.

Επιπρόσθετα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το «κόστος του διοξειδίου του άνθρακα» οδηγεί σε περαιτέρω εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, το οποίο μετακυλίεται τελικά στους εργαζόμενους. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας οδηγούν στην ολοκληρωτική εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Δημοσιονομικές δεσμεύσεις και φορολογία

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απαιτούν την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτές οι δεσμεύσεις συνεπάγονται την επιβολή υψηλής φορολογίας στα καύσιμα και τεράστιων έμμεσων φόρων. Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με τον υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Οι έμμεσοι φόροι, με κυρίαρχο τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αποτελούν ένα τεράστιο μέρος των κρατικών εσόδων. Αυτή η φορολογική επιβάρυνση επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, καθώς το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας αυξάνεται.

Οι συνέπειες του πολέμου και οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί

Στις παραπάνω αιτίες προστέθηκαν και οι συνέπειες του πολέμου, καθώς και η εμπλοκή της χώρας στους ΝΑΤΟϊκούς και ευρωενωσιακούς σχεδιασμούς. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με ακριβότερες εισαγωγές αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) διαμόρφωσαν ένα νέο ενεργειακό τοπίο. Το κόστος αυτής της αλλαγής μεταφέρεται στους λαούς.

Παράλληλα, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς LNG, μέσω συμφωνιών που συνδέονται με γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσω της Wall Street Journal, σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο.

Ποιοι επωφελούνται από την ενεργειακή κρίση

Ενώ τα εργατικά λαϊκά στρώματα «στραγγαλίζονται» από το πανάκριβο ρεύμα, τη βενζίνη που χαρακτηρίζεται «χρυσάφι» και το τεράστιο κόστος που φέρνει ο πόλεμος και η αντιλαϊκή πολιτική, δεν είναι όλοι χαμένοι. Οι τεράστιες απώλειες των εργαζόμενων μεταφράζονται σε κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ για συγκεκριμένους τομείς.

Συγκεκριμένα, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι εφοπλιστές που καταγράφουν απανωτά ρεκόρ κερδοφορίας, οι κατασκευαστές που πολλαπλασιάζουν τα έργα ΑΠΕ, καθώς και οι Αμερικανοί πωλητές του LNG, βλέπουν τα μερίδια αγοράς και τα κέρδη τους να αυξάνονται συνεχώς.

Με πληροφορίες από: Topontiki