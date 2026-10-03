Η εταιρεία DIMKA ΙΚΕ και οι συμβάσεις της με φορείς του δημοσίου

Σωρεία δημοσιευμάτων πυροδότησε η αποκάλυψη ότι η Enterprise Greece ενέκρινε ανάθεση ύψους 16.533,34 ευρώ για «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης Ωρίμανσης Έργων» στην εταιρεία DIMKA. Η ανάθεση αυτή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η εν λόγω εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Ωστόσο, τόσο η εταιρεία όσο και η Enterprise Greece διευκρίνισαν ότι η DIMKA αναπτύσσει δύο διακριτούς κλάδους δραστηριοτήτων.

Η διπλή ταυτότητα της DIMKA ΙΚΕ

Η εταιρεία Dimka ΙΚΕ συστάθηκε τον Ιούνιο του 2016, με κύριο σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και επαγγελματικών ή μη ακινήτων. Παράλληλα με τις ξενοδοχειακές της δραστηριότητες, η εταιρεία έχει αναπτύξει και έναν κλάδο παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στους δευτερεύοντες ΚΑΔ της Dimka ΙΚΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αναφέρεται ως «The Crystal Blue» για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και «Tax Now» για τις λογιστικές υπηρεσίες. Το «Crystal Blue» αποτελεί μια γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων που ειδικεύεται στις υπηρεσίες ημιδιαμονής και διαμονής για ενήλικες.

Συμβάσεις με την Enterprise Greece

Η Enterprise Greece, μετά τα δημοσιεύματα, γνωστοποίησε ότι η DIMKA δύναται να εκτελεί έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών, λόγω του διακριτού κλάδου λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει. Από την πλευρά της Enterprise Greece, η εταιρεία DIMKA έχει λάβει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα, η Dimke έχει υπογράψει συνολικά 8 συμβάσεις με την Enterprise Greece.

Η συνολική αξία αυτών των 8 συμβάσεων, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 265.800 ευρώ. Η πρώτη σύμβαση με την Enterprise Greece δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2023, ενώ η πιο πρόσφατη δημοσιεύθηκε στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες που προσέφερε η εταιρεία στην Enterprise Greece αφορούν, μεταξύ πολλών άλλων, την υποστήριξη για δημιουργία τεχνικών δελτίων, την υποστήριξη στην παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας, καθώς και την υποστήριξη παρακολούθησης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ευρύτερο δίκτυο συμβάσεων με το Δημόσιο

Η συνολική αξία των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Dimke με διάφορους φορείς του Δημοσίου ανέρχεται σε σχεδόν 750.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η πρώτη από αυτές τις συμβάσεις υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2019 με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορούσε την υποστήριξη της λειτουργίας των τμημάτων διαχείρισης λογιστηρίου και ταμειακής υπηρεσίας λογιστηρίου του Πανεπιστημίου.

Έκτοτε, ακολούθησαν κι άλλες συμβάσεις με διάφορους δημόσιους φορείς, διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών της εταιρείας στον τομέα των λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό το δίκτυο συμβάσεων αναδεικνύει την παρουσία της Dimka ΙΚΕ σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός του δημόσιου τομέα.

Συνδέσεις και άλλες εταιρείες

Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εταίρος της DIMKA συμμετέχει επίσης σε άλλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες έχουν λάβει συνολικά μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από φορείς του Δημοσίου τα τελευταία χρόνια. Η πληροφορία αυτή υπογραμμίζει ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σημαντικές αναθέσεις από τον δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου, αναφέρεται η εταιρεία Medi Derma, η οποία συνδέεται με τον «λογιστή» του Πατούλη. Η Medi Derma έχει συνάψει συμβάσεις άνω των 500.000 ευρώ με τον Δήμο Αμαρουσίου και την Περιφέρεια Αττικής. Αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούν ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων και συνεργασιών με φορείς του Δημοσίου, πέρα από τις άμεσες συμβάσεις της Dimka ΙΚΕ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis