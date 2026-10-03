Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ και επέκταση δικτύου

Ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί η Lidl Ελλάς για τη διετία 2026-2027. Οι επενδύσεις αυτές εστιάζουν στην επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της, στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και στην προώθηση της βιωσιμότητας. Τις λεπτομέρειες του προγράμματος παρουσίασε ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της εταιρείας, Μίλτος Φοροζίδης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Lidl House Athens, που βρίσκεται στη Στοά Αρσακείου.

Το επενδυτικό πλάνο και οι στρατηγικοί άξονες

Το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της Lidl Ελλάς, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, καλύπτοντας τα έτη 2026 και 2027. Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την περαιτέρω επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της αλυσίδας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται ο εκτεταμένος εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ενσωμάτωση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και στην υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας. Η παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τον Μίλτο Φοροζίδη, ο οποίος κατέχει τη θέση του CEO και Προέδρου Διοίκησης της Lidl Ελλάς, στην εκδήλωση των εγκαινίων του νέου χώρου Lidl House Athens.

Επέκταση δικτύου και ανακαινίσεις καταστημάτων

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου, η εταιρεία έχει προγραμματίσει τη λειτουργία τεσσάρων νέων καταστημάτων έως το τέλος του 2026. Τα νέα αυτά σημεία πώλησης θα βρίσκονται σε κομβικές περιοχές, συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, στην Πλατεία Βικτωρίας, στο Χαϊδάρι και στην Πάρο, ενισχύοντας την παρουσία της Lidl Ελλάς σε αστικά κέντρα και νησιωτικούς προορισμούς. Για το επόμενο έτος, το 2027, ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη ακόμη πέντε έως έξι νέων σημείων στο δίκτυο της αλυσίδας, υπογραμμίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης.

Πριν από την έναρξη του καλοκαιριού, αναμένεται επίσης να τεθεί σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα στη Νάξο, διευρύνοντας την κάλυψη της εταιρείας στα νησιά. Παράλληλα με τις νέες προσθήκες, η Lidl Ελλάς υλοποιεί ένα συνεχές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου της. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, περισσότερα από 50 καταστήματα ανακαινίζονται ετησίως, διασφαλίζοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτιωμένη εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές.

Ενίσχυση υποδομών και κέντρα διανομής

Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στα καταστήματα, αλλά επεκτείνονται και στις υποδομές logistics της εταιρείας. Εντός του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης του κέντρου διανομής που βρίσκεται στα Τρίκαλα. Η αναβάθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Πέραν της ανακαίνισης στα Τρίκαλα, η Lidl Ελλάς έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα. Το έργο αυτό αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το έτος 2030. Η νέα αυτή υποδομή αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της Lidl Ελλάς.

Στήριξη ελληνικής παραγωγής και εξαγωγές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους Έλληνες προμηθευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 67% του συνολικού τζίρου της Lidl Ελλάς προέρχεται από προϊόντα που παράγονται από ελληνικούς προμηθευτές, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή της εταιρείας στην εγχώρια οικονομία. Η υποστήριξη αυτή επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Περισσότερες από 400 ελληνικές επιχειρήσεις και παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο του ομίλου Lidl. Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω της Lidl σημείωσαν σημαντική αύξηση, ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Τα προϊόντα αυτά έχουν παρουσία σε 19 ευρωπαϊκές αγορές, συμβάλλοντας στην προβολή της ελληνικής παραγωγής διεθνώς.

Το Lidl House Athens: Ένας νέος χώρος γαστρονομίας και βιωσιμότητας

Μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου αποτελεί και η δημιουργία του Lidl House Athens, ενός νέου χώρου 670 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος στεγάζεται στη Στοά Αρσακείου. Ο χώρος αυτός έχει ως αντικείμενο τη γαστρονομία, τη διατροφή και τη βιωσιμότητα, προσφέροντας μια νέα πλατφόρμα για την ανάδειξη αυτών των θεμάτων.

Το πρόγραμμα του Lidl House Athens θα περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και θεματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους. Μέσω αυτού του νέου χώρου, η Lidl Ελλάς επιδιώκει να ενισχύσει τη διασύνδεση με την ελληνική παραγωγή και να διευρύνει την εξαγωγική παρουσία των ελληνικών προϊόντων μέσω του ομίλου, παράλληλα με την ενίσχυση του φυσικού της δικτύου και των υποδομών logistics.

Με πληροφορίες από: Topontiki