Η ΕΤΑΔ μισθώνει τμήμα της ακτής Καλαμίτσας στον δήμο Καβάλας για 30 έτη

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία αποτελεί θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, προχώρησε πρόσφατα στη μίσθωση ενός τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει διάρκεια τριάντα (30) ετών και θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση, την ουσιαστική αναβάθμιση και την επανάχρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ακτή Καλαμίτσας, με στόχο την αναζωογόνηση ενός σημαντικού σημείου της πόλης που παρέμενε αδρανές και αναξιοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έκταση και οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

Η μίσθωση αφορά ένα συγκεκριμένο και καλά οριοθετημένο τμήμα του ευρύτερου ακινήτου της Ακτής Καλαμίτσας. Η συνολική έκταση αυτού του τμήματος ανέρχεται σε 10.510,02 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας επαρκή χώρο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία διαφόρων υποδομών.

Εντός αυτής της έκτασης περιλαμβάνονται σημαντικές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλες ανάγκες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αθλοπαιδιές, μια πλήρως εξοπλισμένη παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες, καθώς και τα απαραίτητα κτήρια αποδυτηρίων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας χώρος εστίασης, ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των λουομένων και των επισκεπτών, καθώς και ένα κτήριο γραφείων για τη διοικητική υποστήριξη. Όλες αυτές οι υποδομές αναμένεται να αναβαθμιστούν πλήρως και να επαναχρησιμοποιηθούν, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Καβάλας.

Προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και τη χρηματοδότηση

Η υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική αποκατάσταση και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ακτή Καλαμίτσας. Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί αρχικά από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) σε παλαιότερη περίοδο. Ωστόσο, για σειρά ετών παρέμεναν αναξιοποίητες και σε κατάσταση υπολειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να αποτελούν ένα αναξιοποίητο περιουσιακό στοιχείο.

Παράλληλα με την αποκατάσταση, η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης του συνολικού κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της άμεσης ένταξής τους στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Η ένταξη αυτή διασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για την υλοποίηση όλων των έργων, εξασφαλίζοντας ότι η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ο ρόλος της ακτής στην καθημερινότητα της πόλης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και έργων, η Ακτή Καλαμίτσας αναμένεται να αποκτήσει εκ νέου έναν δυναμικό και ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης της Καβάλας. Οι πλήρως αναβαθμισμένες υποδομές θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νέων δυνατοτήτων και επιλογών, τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που επιλέγουν την περιοχή για τις διακοπές τους.

Η αναζωογόνηση και ο εκσυγχρονισμός της ακτής θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό θερινό προορισμό. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία και ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής των πολιτών, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για αναψυχή, άθληση και χαλάρωση, σε ένα φυσικό περιβάλλον.

Η στρατηγική της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ακινήτων

Η συγκεκριμένη αξιοποίηση του τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας εντάσσεται σε μια ευρύτερη και καλά σχεδιασμένη στρατηγική που εφαρμόζει η ΕΤΑΔ. Η στρατηγική αυτή έχει ως κεντρικό στόχο την ενεργοποίηση και την αξιοποίηση ακινήτων τα οποία διαθέτουν ένα ισχυρό τοπικό αποτύπωμα, δηλαδή έχουν σημαντική αξία και αναπτυξιακές δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες βρίσκονται.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΤΑΔ επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών. Παράλληλα, υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που έχουν ως διπλό σκοπό: αφενός την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών των τοπικών κοινωνιών, και αφετέρου τη δημιουργία σημαντικής αναπτυξιακής αξίας για τις περιοχές αυτές. Η μίσθωση στην Καβάλα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki