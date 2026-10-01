Ο Άγγελος Λάμπρου για την εξέλιξη των ταξιδιών και τον ρόλο του ταξιδιωτικού συμβούλου

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένας στους δύο Έλληνες κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, η ζήτηση για ταξιδιωτικές εμπειρίες και μετακινήσεις παραμένει ισχυρή, δημιουργώντας μια φαινομενική αντίφαση στην αγορά. Ο Άγγελος Λάμπρου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Manessis Travel, καθώς και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας εν Ελλάδι Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και Γραφείων (HATTA και FedHATTA), μίλησε για αυτή την κατάσταση.

Η πραγματική εικόνα των ταξιδιών και η επιμήκυνση της σεζόν

Ο κ. Λάμπρου, κληθείς να σχολιάσει το στοιχείο ότι μόνο ο ένας στους δύο Έλληνες ταξίδεψε το προηγούμενο καλοκαίρι, δήλωσε ότι δεν μπορεί ούτε να το επιβεβαιώσει ούτε να το διαψεύσει. Εξήγησε ότι η ταξιδιωτική σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς έχει επιμηκυνθεί και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Εκτίμησε ότι, αν ληφθούν υπόψη όλες οι μορφές μετακίνησης, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν ταξιδέψει θα υπερβεί το 50% του συνολικού πληθυσμού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πανδημία της Covid-19 αποτέλεσε ένα σημείο τομής για τον κλάδο. Μετά την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις, οι οποίοι είχαν επιβληθεί με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού, παρατηρήθηκε μια σημαντική άνοδος στη ζήτηση για ταξίδια, αναδεικνύοντας την επιθυμία των πολιτών για νέες εμπειρίες.

Υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και κορεσμένες υποδομές

Αναφορικά με το ζήτημα του υπερτουρισμού, ο κ. Λάμπρου ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρατηρείται υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, ένα φαινόμενο που δεν είναι οριζόντιο, αλλά εμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία και χρονικές περιόδους. Αυτή η υπερσυγκέντρωση δημιουργεί αρρυθμίες στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και ασκεί πίεση στις υφιστάμενες υποδομές.

Ως απάντηση σε αυτό το φαινόμενο, ο πρόεδρος της Manessis Travel πρότεινε την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και τη διασπορά των επισκεπτών σε περισσότερους προορισμούς. Επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει πράγματι το πρόβλημα των κορεσμένων υποδομών, τονίζοντας ότι «πρέπει οι υποδομές και ο σχεδιασμός να προηγούνται του εμπορικού καλπασμού».

Σημάδια βελτίωσης και το προφίλ του Έλληνα ταξιδιώτη

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Λάμπρου διακρίνει σημάδια βελτίωσης στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τα έτη 2024 και 2025 δείχνουν για πρώτη φορά ότι η αύξηση της δαπάνης των επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την άνοδο των αφίξεων. Αυτό υποδηλώνει μια ποιοτικότερη ανάπτυξη στον τουρισμό.

Σκιαγραφώντας το προφίλ του Έλληνα ταξιδιώτη, ο κ. Λάμπρου σημείωσε ότι η σχέση του με το ταξίδι έχει ωριμάσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έχει μεταβάλει ριζικά τα δεδομένα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με πτήσεις, διαμονή, μετακινήσεις και διάφορες εμπειρίες.

Ο ρόλος του ταξιδιωτικού συμβούλου στην εποχή της τεχνολογίας

Παρά την πληθώρα πληροφοριών που προσφέρει η τεχνολογία, ο κ. Λάμπρου εντοπίζει μια «αμήχανη στιγμή» για τον καταναλωτή. Ο ταξιδιώτης έχει στη διάθεσή του όλη την πληροφορία, αλλά δυσκολεύεται να κάνει την καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή που να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες. Αυτή η συνθήκη, κατά τον ίδιο, αναβαθμίζει τον ρόλο του έμπειρου ταξιδιωτικού συμβούλου.

Στο ερώτημα εάν η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα μπορέσει να αντικαταστήσει το ταξιδιωτικό γραφείο, ο Άγγελος Λάμπρου απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά. Εξήγησε ότι η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ ενός ταξιδιώτη και του συμβούλου του δεν μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η εξατομικευμένη συμβουλή παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή και οργάνωση ενός ταξιδιού.

Με πληροφορίες από: Newsit