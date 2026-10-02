Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αξιολογεί συνεχώς την πορεία των τιμών και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα περαιτέρω παρεμβάσεων. Οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από την εξέλιξη των διεθνών τιμών και το κόστος που συνεπάγεται κάθε προτεινόμενο μέτρο.

Στοχευμένες παρεμβάσεις και στήριξη

Στη συζήτηση που διεξάγεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία οφείλεται στην κατάσταση της διεθνούς αγοράς καυσίμων, περιλαμβάνονται διάφορα πιθανά μέτρα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η πρόσθετη στήριξη στην αντλία, η ενίσχυση για τη θέρμανση των νοικοκυριών, καθώς και άλλες πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η ακριβής μορφή και το ύψος της επιπλέον βοήθειας παραμένουν προς το παρόν ανοιχτά. Επιπλέον, συνεχίζεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ένα μέτρο που βρίσκεται σταθερά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των αξιολογήσεων.

Παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις

Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης δεν θεωρούνται δεδομένες, καθώς η εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί άμεσα από την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας και το εκτιμώμενο κόστος κάθε πιθανού μέτρου. Η κυβέρνηση έχει καθορίσει ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, προκειμένου να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης.

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παραμένει ασαφές πόση επιπλέον βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν καθώς θα ξεκαθαρίζουν οι συνθήκες στην αγορά και οι δημοσιονομικές δυνατότητες.

Εφεδρείες και προσχέδιο προϋπολογισμού

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει δηλώσει ότι υπάρχουν εφεδρείες στον προϋπολογισμό της χώρας, καθώς και προβλέψεις για την αντιμετώπιση δυσμενέστερων σεναρίων. Αυτές οι προβλέψεις αναμένεται να αποτυπωθούν αναλυτικά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο ποσό για αυτές τις εφεδρείες. Από ταμειακής άποψης, η δυνατότητα στήριξης μέσω εθνικών πόρων παραμένει διαθέσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες.

Αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία

Στο πλαίσιο της αναζήτησης μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην επιστολή αυτή, ζητήθηκε να εξεταστούν επιλογές για την παροχή πρόσθετης έκτακτης ευελιξίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη. Η πρόταση του πρωθυπουργού περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από τις ανατιμήσεις της ενέργειας, με σκοπό τη στήριξη τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Προϋποθέσεις και όρια

Παράλληλα, ζητείται να εξαιρούνται προσωρινά τα μέτρα στήριξης από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς, έως ένα συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί μια τέτοια εξαίρεση, απαιτείται λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθοριστικά στοιχεία θα είναι το ύψος, η διάρκεια και το εύρος των παρεμβάσεων που θα καλύπτονται από αυτή την εξαίρεση. Αυτά τα ζητήματα παραμένουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Ο υπουργός Οικονομικών έχει προαναγγείλει ότι το ζήτημα του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου θα τεθεί στο επόμενο.

Με πληροφορίες από: Newsit