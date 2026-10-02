Οι τιμές του πετρελαίου Brent πάνω από τα 102 δολάρια, το φυσικό αέριο στα 72 ευρώ εν μέσω εντάσεων ΗΠΑ – Ιράν

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από άνοδο σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Παράλληλα, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχωρούν οριακά, διατηρούμενες ωστόσο πάνω από τα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανοδική πορεία για το πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικών ανησυχιών

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση από τα επίπεδα της προηγούμενης ημέρας, αλλά παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από την προοπτική νέας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τη σταθερότητα των προμηθειών από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, το οποίο έχει ενισχυθεί και διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ξεπεράσει τα 90 δολάρια. Η πιθανότητα κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν και περαιτέρω διαταραχών στον περιφερειακό ενεργειακό εφοδιασμό αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές.

Στρατιωτικές κινήσεις και δηλώσεις από τις ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο εξετάζει ενεργά την ανάπτυξη 10.000 ναυτικών και πεζοναυτών στον Περσικό Κόλπο, μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτές οι δηλώσεις προσθέτουν στην αβεβαιότητα και την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και διυλιστήρια

Η αναζωπύρωση της έντασης σημειώνεται σε μια περίοδο όπου οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν σε μεγάλο βαθμό επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τη διατηρησιμότητα αυτής της ανάκαμψης, ελλείψει μιας μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση αυτή την εβδομάδα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της κατάστασης. Επιπλέον, το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι, έχουν επίσης βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια σε ολόκληρη την περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Εντωμεταξύ, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, παρόλο που υποχωρούν, διαπραγματεύονται πάνω από τα 72 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026. Η ηπιότερη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ασία, σε συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα από τις ΗΠΑ, προσφέρουν μια ανάσα στην αγορά, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση, φτάνοντας τους 10,9 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο. Από αυτές τις αποστολές, η Ευρώπη παρέλαβε 5,91 εκατομμύρια τόνους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 54% του συνόλου. Οι ευρωπαίοι αγοραστές προχώρησαν σε αυτές τις κινήσεις για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Αποθέματα και ζήτηση LNG

Παράλληλα, η μειωμένη ζήτηση LNG από την Κίνα είναι πιθανό να απελευθερώσει επιπλέον φορτία για την Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό για προμήθειες στην spot αγορά και να συμβάλει περαιτέρω στη σταθεροποίηση των τιμών. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια ευνοϊκή συγκυρία για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, η πληρότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 71,5%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον εποχιακό μέσο όρο πενταετίας, ο οποίος ανέρχεται στο 87%. Ειδικότερα, τα αποθέματα της Γερμανίας βρίσκονται στο 57,97%, υποδεικνύοντας ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις, υπάρχει ακόμα περιθώριο για ενίσχυση των αποθεμάτων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Newsit