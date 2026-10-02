Τα πλασματικά έτη «κλειδί» για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη

Τα πλασματικά έτη ασφάλισης αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα για χιλιάδες ασφαλισμένους, προσφέροντας τη δυνατότητα ταχύτερης εξόδου στη σύνταξη. Η αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου επιτρέπει την κάλυψη κενών στην ασφάλιση και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, γλιτώνοντας σημαντικό χρόνο αναμονής για πολλούς.

Η αυξημένη ζήτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών

Το ενδιαφέρον για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου έχει αυξηθεί αισθητά, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου ένας στους δύο ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης επιλέγει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Η κίνηση αυτή γίνεται είτε για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη συνταξιοδότηση, είτε για να κατοχυρωθεί ένα ευνοϊκότερο όριο ηλικίας, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές στους ασφαλισμένους.

Περίοδοι που μπορούν να αναγνωριστούν ως πλασματικά έτη

Στον πλασματικό χρόνο μπορούν να ενταχθούν διάφορες περίοδοι ζωής και εργασίας των ασφαλισμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στρατιωτική θητεία, τα έτη σπουδών, καθώς και περίοδοι ανεργίας και ασθένειας. Επιπλέον, χρόνος που αφορά την ανατροφή τέκνων μπορεί επίσης να αναγνωριστεί.

Ακόμη, ορισμένα κενά ασφάλισης που ενδέχεται να υπάρχουν στον ασφαλιστικό βίο των εργαζομένων μπορούν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης πλασματικών ετών, συμβάλλοντας έτσι στην πληρότητα του ασφαλιστικού τους φακέλου.

Ο στόχος των 40 ετών ασφάλισης και η διαφορά των πέντε ετών

Ένας βασικός στόχος για πολλούς ασφαλισμένους είναι η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε 12.000 ημέρες εργασίας. Η επίτευξη αυτού του ορίου επιτρέπει τη συνταξιοδότηση στην ηλικία των 62 ετών, προσφέροντας μια σημαντικά ταχύτερη έξοδο από την αγορά εργασίας.

Εδώ ακριβώς τα πλασματικά χρόνια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ασφαλισμένοι που έχουν ήδη συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, αλλά υπολείπονται μερικά χρόνια ή ένσημα για να φτάσουν τα 40 έτη ασφάλισης, μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να καλύψουν αυτή τη διαφορά μέσω της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Η εναλλακτική λύση, όταν δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση στα 62, είναι η αναμονή έως τα 67 έτη. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει η γενική δυνατότητα συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Η διαφορά των πέντε ετών στην ηλικία συνταξιοδότησης εξηγεί το μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των πλασματικών ετών.

Ιδιαίτερα έντονη χρήση της δυνατότητας αυτής παρατηρείται μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, όπως γιατροί και δικηγόροι. Αυτές οι κατηγορίες ασφαλισμένων συχνά διαθέτουν χρόνια σπουδών ή άλλα διαστήματα που μπορούν να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος, διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου των 40 ετών ασφάλισης.

Το κόστος και οι επιλογές αποπληρωμής

Το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το ποσό αντιστοιχεί στο 20% των αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, πριν από την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση.

Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, το ποσό που απαιτείται για την αναγνώριση συνδέεται άμεσα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και με την εισφορά κύριας ασφάλισης που έχει επιλεγεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την αίτηση αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου.

Όσον αφορά τους τρόπους αποπληρωμής, οι ασφαλισμένοι έχουν δύο βασικές επιλογές. Μπορούν να επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του ποσού, περίπτωση στην οποία λαμβάνουν έκπτωση 2% για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Εναλλακτικά, το συνολικό ποσό μπορεί να αποπληρωθεί μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη, αφού αυτή εκδοθεί, προσφέροντας έτσι ευελιξία στους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: Topontiki