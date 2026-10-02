Η ΔΕΗ διατηρεί την έκπτωση στο «μπλε» τιμολόγιο και συγκρατεί την αύξηση στο «πράσινο»

Η ΔΕΗ γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (1/10/26) τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας για το σταθερό «μπλε» τιμολόγιο και τον Οκτώβριο, διατηρώντας την τιμή στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος για το «πράσινο» τιμολόγιο. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σταθερό «μπλε» τιμολόγιο και η προωθητική ενέργεια

Για τον μήνα Οκτώβριο, η ΔΕΗ διατηρεί την προωθητική τιμή του σταθερού «μπλε» τιμολογίου ΔΕΗ myHome Online στα 0,115 Euro/kWh. Αυτή η ενέργεια δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να «κλειδώσουν» μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Η επιχείρηση τονίζει πως με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ προσφέρει μια σειρά άλλων σταθερών προϊόντων, σχεδιασμένων να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ΔΕΗ my HomeEnter, το οποίο χαρακτηρίζεται από απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, καθώς και το ΔΕΗ myHomeMaxima, που απευθύνεται σε πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις. Επιπλέον, διατίθεται το ΔΕΗ myHomeEnterTwo, με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη), καθώς και το ΔΕΗ myHomePlan, ένα σταθερό προϊόν που διατηρεί το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60 Euro κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με αυτό το ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών «μπλε» προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η συγκράτηση της αύξησης στο «πράσινο» τιμολόγιο

Όσον αφορά το κυμαινόμενο Γ1/Γ1Ν «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, η τιμή για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,15913 Euro/kWh. Η τιμή αυτή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όπου ήταν 0,14913 Euro/kWh. Η αύξηση ανέρχεται περίπου στο 7%, παρά το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά κατέγραψε αύξηση περίπου 17%.

Η ΔΕΗ έχει επιδείξει ανάλογη πολιτική συγκράτησης των τιμών και τους προηγούμενους μήνες. Τον Αύγουστο, διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του «πράσινου» κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου, απορροφώντας πλήρως την αύξηση άνω του 18% που παρατηρήθηκε στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο, το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ αναπροσαρμόστηκε μόλις κατά 7,7%, παρά την αύξηση περίπου 21% στη χονδρική τιμή.

Ειδικά προγράμματα και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο

Στο πλαίσιο των προσφορών της, η ΔΕΗ διαθέτει και το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome 4Students, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει σταθερή χρέωση 0,115 Euro/kWh για τις πρώτες 150 kWh κατανάλωσης, συνοδευόμενο από επιπλέον προνόμια που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας.

Η επιχείρηση καταλήγει δηλώνοντας ότι, σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Topontiki