Το Volkswagen Tiguan αποκτά νέα υβριδική έκδοση στην ελληνική αγορά

Η Volkswagen εμπλουτίζει την ελληνική γκάμα του Tiguan με μια νέα έκδοση, το Tiguan Urban. Το νέο μοντέλο συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία 1.5 eTSI Hybrid με 150 ίππους και αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. Η προσθήκη αυτή ενισχύει τις επιλογές για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV που προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό και ήπια υβριδική τεχνολογία.

Κινητήρας και μετάδοση για άνεση

Το νέο Volkswagen Tiguan Urban διαθέτει τον κινητήρα 1.5 eTSI Hybrid, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους. Ο υβριδικός αυτός συνδυασμός έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποδοτικότητα και ομαλή λειτουργία.

Σε συνδυασμό με τον κινητήρα, το μοντέλο εξοπλίζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. Αυτή η διάταξη δίνει έμφαση στην άνεση κατά την οδήγηση, την πρακτικότητα και την απρόσκοπτη μεταφορά ισχύος.

Πλούσιος εξοπλισμός καμπίνας

Στο εσωτερικό του Tiguan Urban, η άνεση των επιβατών αποτελεί προτεραιότητα. Τα εμπρός καθίσματα Comfort προσφέρουν ρύθμιση ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης, επιτρέποντας στον οδηγό και τον συνοδηγό να βρουν την ιδανική θέση.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης θέρμανση για τα εμπρός καθίσματα, καθώς και για το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, εξασφαλίζοντας ευχάριστες συνθήκες ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το σύστημα τριζωνικού αυτόματου κλιματισμού Air Care Climatronic συμβάλλει στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στην καμπίνα, ενώ τα κρύσταλλα ασφαλείας με ενισχυμένη ηχομόνωση προσφέρουν ένα ήσυχο περιβάλλον.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Το νέο Tiguan Urban ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες για την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία. Το Digital Cockpit Pro περιλαμβάνει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό με ευκρίνεια.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει ένα σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12,9 ιντσών, το οποίο υποστηρίζεται από οκτώ ηχεία για ποιοτικό ήχο. Επιπλέον, το Wireless App-Connect επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση συμβατών smartphones, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και λειτουργίες.

Συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας

Η σουίτα συστημάτων IQ.DRIVE είναι ιδιαίτερα πλήρης και συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευκολία οδήγησης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι, προσφέροντας υψηλό επίπεδο παθητικής ασφάλειας.

Ανάμεσα στα συστήματα υποβοήθησης βρίσκονται το Travel Assist με Lane Assist και Emergency Assist, καθώς και το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, που διευκολύνουν την οδήγηση σε διάφορες συνθήκες. Το πακέτο συμπληρώνουν τα Pre-Crash, Emergency Steering Assist, Front Assist με City Emergency Braking και Front Cross Traffic Assist, τα οποία ενισχύουν την προληπτική ασφάλεια. Επίσης, περιλαμβάνονται τα Side Assist, Rear Cross Traffic Alert και Exit Warning για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος του οχήματος. Στάνταρ είναι και το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, καθώς και το Dynamic Road Sign Display για την προβολή των οδικών σημάτων.

Ευκολίες καθημερινής χρήσης και τιμή

Στην καθημερινή χρήση, το νέο Tiguan Urban προσφέρει ευκολίες όπως το σύστημα Keyless Access, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο όχημα χωρίς τη χρήση κλειδιού. Το Virtual Pedal διευκολύνει το άνοιγμα του χώρου αποσκευών, ενώ οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες προσφέρουν πρακτικότητα.

Για τους ελιγμούς, η κάμερα Area View παρέχει εικόνα 360 μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο, ενώ το Park Assist Plus διαθέτει Park Distance Control και λειτουργία μνήμης για αυτόματο παρκάρισμα. Εξωτερικά, η έκδοση Urban ξεχωρίζει με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED με Light Assist. Το Volkswagen Tiguan Urban 1.5 eTSI Hybrid 150 ίππων με αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων προσφέρεται στην ελληνική αγορά στην τιμή των 34.990 ευρώ. Η τιμή αυτή ισχύει μέσω προωθητικού προγράμματος για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου αποθέματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta