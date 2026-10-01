Δεύτερη ευκαιρία για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ με ρύθμιση έως 120 δόσεις

Δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ αποκτούν μία νέα δυνατότητα για τη ρύθμιση των παλαιών τους χρεών, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120. Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει ένα ελάχιστο ποσό καταβολής που ορίζεται στα 30 ευρώ. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Η διεύρυνση των δόσεων και το ελάχιστο ποσό

Η νέα ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ προσφέρει μία δεύτερη ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό οφειλετών. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι η επέκταση του αριθμού των δόσεων, από τις 72 που ίσχυαν μέχρι πρότινος, στις 120. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αποπληρωμή των οφειλών τους, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει την οικονομική τους κατάσταση.

Παράλληλα, καθορίζεται ένα ελάχιστο ποσό καταβολής για κάθε δόση, το οποίο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει στο να καταστήσει τη ρύθμιση προσβάσιμη σε περισσότερους οφειλέτες, επιτρέποντάς τους να ενταχθούν στο σχήμα αποπληρωμής με μία μηνιαία επιβάρυνση που θεωρείται διαχειρίσιμη για δεκάδες χιλιάδες εξ αυτών.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού

Την ανακοίνωση για τη νέα αυτή παρέμβαση πραγματοποίησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην επίλυση του ζητήματος των ασφαλιστικών οφειλών.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για αποτελεσματικότερες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της προηγούμενης ρύθμισης. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο σηματοδοτεί την πρόθεση της κυβέρνησης να παράσχει πρόσθετα εργαλεία στους οφειλέτες, ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Οι «χαμηλές πτήσεις» της προηγούμενης ρύθμισης

Η απόφαση για τη διεύρυνση της ρύθμισης και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ελήφθη καθώς η προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αφορούσε ασφαλιστικά χρέη, δεν είχε αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση βρισκόταν σε ισχύ για περίπου τρεις μήνες, αλλά η ανταπόκριση από τους οφειλέτες δεν ήταν η αναμενόμενη.

Οι «χαμηλές πτήσεις» της ρύθμισης των 72 δόσεων οδήγησαν στην ανάγκη για μία νέα, πιο ευέλικτη και ελκυστική λύση. Η διεύρυνση του αριθμού των δόσεων και η μείωση του ελάχιστου ποσού καταβολής αποτελούν μέτρα που αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων οφειλετών και στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών.

Το χρονοδιάγραμμα και η ισχύς της νέας ρύθμισης

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι η νέα ρύθμιση να έχει ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι νομοθετικές διαδικασίες θα επισπευστούν, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό. Η άμεση ψήφιση θεωρείται κρίσιμη για την παροχή της δυνατότητας στους οφειλέτες να εκμεταλλευτούν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία.

Επιπλέον, έχει καθοριστεί και η χρονική διάρκεια ισχύος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση προβλέπεται να ισχύσει έως τα μέσα του 2027. Αυτό το χρονικό πλαίσιο δίνει μία σαφή εικόνα στους οφειλέτες για το διάστημα εντός του οποίου θα μπορούν να ενταχθούν και να επωφεληθούν από τις διατάξεις της, προσφέροντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Με πληροφορίες από: Reader