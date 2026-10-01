Οικονομικές πιέσεις και «σφυροκόπημα» στα ομόλογα διεθνώς

Οι διεθνείς αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα εκτεταμένο «sell off», οδηγώντας σε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού για τις ισχυρές οικονομίες παγκοσμίως. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε την Πέμπτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, ενισχύοντας τους φόβους για μια νέα παγκόσμια κρίση χρέους. Παράλληλα, παρατηρείται «σφυροκόπημα» και σε ομόλογα χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία, με τον επίμονο πληθωρισμό και τα μεγάλα ελλείμματα να εντείνουν τις πιέσεις.

Ρεκόρ 24ετίας για τα αμερικανικά ομόλογα

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου σημείωσε την Πέμπτη άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την εμβάθυνση του «sell off» στην αγορά ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ έφτασε έως το 5,342%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2007 και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2002. Αυτό το ομόλογο, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, κατέγραψε κατά το τρίτο τρίμηνο τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο της απόδοσής του στον 21ο αιώνα.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,6702%, τιμή που αποτελεί επίσης το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,91%.

Παγκόσμια αύξηση του κόστους δανεισμού

Η αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού δεν περιορίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παρατηρήθηκε την Πέμπτη σε όλο τον κόσμο, συνεχίζοντας μια τάση που διαρκεί εδώ και μήνες. Οι επενδυτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά με την απουσία πολιτικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Οι πιέσεις εντείνονται καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα επιτόκια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με «επίμονα υψηλά ελλείμματα και αυξανόμενες δαπάνες για τόκους».

Το IIF επισήμανε πως αυτές οι προκλήσεις «συνδέονται εδώ και καιρό με κράτη αναδυόμενων αγορών τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους», υπογραμμίζοντας την παγκόσμια φύση του προβλήματος.

Πιέσεις στην Ιαπωνία

Στην Ασία, η αγορά ιαπωνικού κρατικού χρέους, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή διεθνώς, δέχεται επίσης ισχυρές πιέσεις. Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου διαμορφωνόταν στο 3,126%, τιμή που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Αυτές οι πιέσεις αποδίδονται στην αποδυνάμωση του γεν, καθώς και στις αυξήσεις επιτοκίων που έχει εφαρμόσει η Τράπεζα της Ιαπωνίας, επηρεάζοντας την πορεία της αγοράς ομολόγων της χώρας.

Ανοδική πορεία στην Ευρωζώνη και τη Βρετανία

Η ανοδική τάση στις αποδόσεις των ομολόγων επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 3,6179%.

Αυτή η τιμή είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από το 2008, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες πιέσεις στην οικονομία της περιοχής. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου σημείωσε άλμα 11 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 4,95%.

Ταυτόχρονα, η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,71%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του βρετανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 5,48%, αντανακλώντας τις ευρύτερες διεθνείς τάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis