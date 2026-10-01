Κεραμέως: Επιπλέον 5.000 θέσεις για άνεργες γυναίκες και νέα προγράμματα απασχόλησης

Στην επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών προχωρά το υπουργείο Εργασίας, προσθέτοντας 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε την επέκταση αυτή το πρωί της Πέμπτης (1/10), μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που γνώρισε το αρχικό πρόγραμμα.

Επέκταση του προγράμματος για άνεργες γυναίκες

Οι 5.000 νέες θέσεις έρχονται να προστεθούν στις 10.000 θέσεις που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων θέσεων. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόσληψη ανέργων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανήλικων παιδιών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρεις μήνες. Η κ. Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Πάμε και βλέπουμε πού έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ας πούμε στις γυναίκες. Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Άρα, τι πάμε και κάνουμε; Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες».

Τα ποσοστά επιδότησης και η στήριξη των μητέρων

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις της υπουργού, μια επιχείρηση που προσλαμβάνει άνεργη γυναίκα μπορεί να λάβει επιδότηση έως και 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Εάν η γυναίκα που προσλαμβάνεται είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 80%.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρόβλεψης, αναφέροντας: «Γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουν μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε».

Ενίσχυση της απασχόλησης σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας είναι πιο δύσκολη.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, εάν μια επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες, απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές για εξ αποστάσεως εργασία, επιδοτείται στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο. «Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πως μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση και η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, ψηλά στα βουνά, σε χωριά στα βουνά, σε απομακρυσμένα νησιά και ούτω καθ’ εξής, εκεί που είναι δύσκολο να βρεις δουλειά ερχόμαστε και τι λέμε; Εάν μία επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία επιδοτείται στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μία ώθηση και εν συνεχεία προφανώς, εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προγράμματα για μεγαλύτερες ηλικίες και άτομα με αναπηρία

Τέλος, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στα προγράμματα απασχόλησης στους δήμους, τα οποία απευθύνονται σε συμπολίτες μας 55 ετών και άνω, καθώς και σε συμπολίτες μας με αναπηρία. Το πρόγραμμα «55+» έχει ήδη περίπου 40.000 ωφελούμενους, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο για άλλες 8.500 θέσεις.

Επιπλέον, αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα άλλο πρόγραμμα ειδικά για συμπολίτες μας με αναπηρία, το οποίο η υπουργός χαρακτήρισε ως αντικειμενικά σημαντικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr