Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Κυψέλη, πραγματοποιώντας συνάντηση με κατοίκους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Οι φθορές αυτές, που περιλαμβάνουν ρωγμές, αποδίδονται στις εν εξελίξει εργασίες για την κατασκευή του Μετρό στην περιοχή. Η επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα.

Η επίσκεψη στην Κυψέλη και οι ζημιές στα ακίνητα

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή της Κυψέλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις ιδιοκτησίες τους. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους και τις αναφορές, συνδέονται άμεσα με τις εργασίες που διεξάγονται για την επέκταση του δικτύου του Μετρό.

Οι φθορές αυτές δεν είναι απλώς επιφανειακές, καθώς οι πηγές αναφέρουν ότι περιλαμβάνουν ρωγμές στα κτίρια. Αυτές οι δομικές αλλοιώσεις έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας στους κατοίκους της Κυψέλης, οι οποίοι βλέπουν τα ακίνητά τους να επηρεάζονται από τα δημόσια έργα. Ο κ. Τσίπρας άκουσε προσεκτικά τις μαρτυρίες τους, καταγράφοντας την έκταση του προβλήματος που έχει προκύψει.

Το κλιμάκιο που συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα

Κατά την παρουσία του στην Κυψέλη, τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε ένα κλιμάκιο στελεχών του κόμματος, τα οποία έχουν αρμοδιότητες σε τομείς που σχετίζονται με το πρόβλημα. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Μανώλης Πλειώνης, ο οποίος κατέχει τη θέση του Τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από τέτοια έργα.

Επίσης, στην αποστολή συμμετείχαν ο Νίκος Τριάντος, τομεάρχης Υποδομών, ο οποίος έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των εργασιών του Μετρό, και ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Την ομάδα συμπλήρωσαν η Φωτεινή Παγκαλου, αναπληρωτής Τομεάρχης Στεγαστικής πολιτικής, και ο Δημήτρης Λυριτσής, τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής, γεγονός που υπογραμμίζει την έμφαση που δόθηκε στις επιπτώσεις των ζημιών στην κατοικία των πολιτών.

Η δήλωση του υπουργού Ταχιάου και η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη δήλωση του αρμόδιου υπουργού, κ. Ταχιάου, η οποία προκάλεσε συζητήσεις. Ο κ. Ταχιάος είχε δηλώσει ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του να κατοικήσει σε πολυκατοικίες που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε τη δήλωση αυτή, τονίζοντας την ειλικρίνεια του υπουργού, αλλά παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στην αδράνεια της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες. Συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν γίνεται να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την κριτική στάση του κ. Τσίπρα απέναντι στον χειρισμό του ζητήματος από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων

Οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει τα σπίτια τους να επηρεάζονται από τις εργασίες του Μετρό, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε μια οργανωμένη κινητοποίηση. Έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με σκοπό να εκφράσουν δημόσια την αγανάκτησή τους και να ζητήσουν άμεσες λύσεις για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα ακίνητά τους.

Η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στην κεντρική Πλατεία Κυψέλης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους πληγέντες να συγκεντρωθούν και να αναδείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Η ημερομηνία που έχει οριστεί για αυτή τη διαμαρτυρία είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να έχει καθοριστεί στις 6 το απόγευμα. Η κινητοποίηση αυτή αναμένεται να ασκήσει πίεση για την επίλυση των ζητημάτων που ταλανίζουν την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki