Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του NFL για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027

Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του Πρωταθλήματος Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, γνωστού ως NFL, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το δημοφιλές στις ΗΠΑ πρωτάθλημα θα έχει πλέον «σπίτι» στην Ελλάδα, μέσω της ΕΡΤ2. Οι απευθείας μεταδόσεις των αναμετρήσεων έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 Οκτωβρίου, προσφέροντας στους Έλληνες φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίες στιγμές του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ

Η απόφαση για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης του NFL ελήφθη από τη διοίκηση της ΕΡΤ στα τέλη Αυγούστου. Η συμφωνία αφορά την «απόκτηση, από την NFL International Licensing Inc., των δικαιωμάτων μετάδοσης στην Ελληνική επικράτεια των αγώνων του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027 και λοιπών υποστηρικτικών προγραμμάτων». Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στην Διαύγεια μόλις τη Δευτέρα, καθιστώντας επίσημη την εξέλιξη της συνεργασίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δημόσιας τηλεόρασης για την ενίσχυση του αθλητικού της περιεχομένου. Το NFL, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα αθλητικά πρωταθλήματα παγκοσμίως, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από τους Έλληνες φιλάθλους που παρακολουθούν το άθλημα.

Πότε ξεκινούν οι μεταδόσεις

Οι φίλοι του αμερικανικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πρώτες απευθείας μεταδόσεις αγώνων του NFL από την ΕΡΤ2 στις 11 Οκτωβρίου. Η έναρξη των μεταδόσεων έχει οριστεί για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Η σχετική ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει την πρώτη «ζωντανή» κάλυψη αγώνα NFL, αν και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

Η προσθήκη του NFL στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 αναμένεται να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το αμερικανικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ επιδιώκει να προσφέρει υψηλού επιπέδου αθλητικό θέαμα, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά της με ένα πρωτάθλημα διεθνούς εμβέλειας και μεγάλης απήχησης.

Ο πιθανός πρώτος αγώνας

Με βάση τον επίσημο προγραμματισμό του NFL από την επίσημη ιστοσελίδα και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη ώρα απευθείας μετάδοσης στην Ελλάδα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, πιθανότερο είναι να μεταδοθεί ο διεθνής αγώνας της αγωνιστικής. Πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Eagles (Philadelphia) και Jaguars (Jacksonville).

Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των Eagles με τους Jaguars θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τότεναμ, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους τηλεθεατές. Αυτό αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του πρωταθλήματος και την προσπάθεια επέκτασής του εκτός των συνόρων των ΗΠΑ.

Το NFL στην ελληνική τηλεόραση

Το NFL, ένα πρωτάθλημα με εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως, βρίσκει πλέον μια σταθερή τηλεοπτική στέγη στην Ελλάδα μέσω της ΕΡΤ2. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης από τη δημόσια τηλεόραση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους Έλληνες λάτρεις του αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες με επίσημη κάλυψη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου του NFL (Regular Season) μεταδίδονται επίσης και από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές για να παρακολουθήσουν το δημοφιλές πρωτάθλημα, ενισχύοντας την παρουσία του αμερικανικού ποδοσφαίρου στην ελληνική αθλητική σκηνή και προσφέροντας ποικιλία στο αθλητικό τηλεοπτικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki