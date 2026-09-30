Επέκταση της ρύθμισης χρεών σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ταμεία

Μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας προσφέρεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, μέσω ενός νέου πλαισίου διευθέτησης οφειλών. Το αναμορφωμένο σχήμα επεκτείνει τη ρύθμιση χρεών από τις 72 στις 120 δόσεις, με στόχο να παρέχει μια βιώσιμη διέξοδο για τα συσσωρευμένα βάρη παλαιότερων ετών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ομαλής επανόδου των οφειλετών στην κανονικότητα, όπως παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο.

Το αναμορφωμένο σχήμα των 120 δόσεων

Το νέο πλαίσιο φέρνει κομβικές τροποποιήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν τόσο τη φορολογική αρχή όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα, ο μέγιστος χρόνος αποπληρωμής αυξάνεται στις 120 δόσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους οφειλέτες. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, καθιστώντας τη ρύθμιση προσιτή.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να μην βρίσκονται ήδη σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Προθεσμίες και δυνατότητα μετάβασης

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων έχει παραταθεί σημαντικά, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Ιουνίου 2027. Αυτή η παράταση παρέχει επαρκή χρόνο για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα απευθείας μετάβασης στο σχήμα των 120 δόσεων και για όσους πολίτες έχουν ήδη υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από νέα διαδικασία, αλλά μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τις ευνοϊκότερες συνθήκες αποπληρωμής.

Επιτόκιο και διαχείριση πρόσφατων οφειλών

Το επιτόκιο για τις 120 δόσεις έχει διαμορφωθεί στο 5,84%, εξισώνοντας τα δεδομένα με την πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης διατηρήθηκε νομοθετικά «παγωμένο», παρά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσφέροντας έτσι σταθερότητα στους οφειλέτες.

Όσον αφορά τις πιο πρόσφατες οφειλές, δηλαδή εκείνες που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και είναι κάτω των δύο ετών, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτή η διάκριση διασφαλίζει ότι οι νέες οφειλές αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό, πιο άμεσο, σχήμα αποπληρωμής.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως συμπληρωματική λύση

Παράλληλα με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός παραμένει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη διευθέτηση χρεών. Ο μηχανισμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 240 δόσεις, καλύπτοντας οφειλές προς το Δημόσιο, τα ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers.

Με τις αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώθηκε στα 5.000 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται πλέον το δικαίωμα επιλογής για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας έναντι άλλων περιουσιακών στοιχείων, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών, ενισχύοντας την προστασία των οφειλετών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis