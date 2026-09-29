Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, αναφέρθηκε εκτενώς στη στήριξη των νοικοκυριών, με κυριότερη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως τόνισε, τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν επίσημα στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε το οικονομικό επιτελείο να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη σημασία κάθε ευρώ ανακούφισης για τους πολίτες, τονίζοντας τη διαφορά στην προσέγγιση της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιπολίτευση.

Επικείμενες ανακοινώσεις και διεύρυνση δικαιούχων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε προκειμένου το οικονομικό επιτελείο να διαθέτει πλήρη εικόνα της κατάστασης, λίγο πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό το πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει ως κυριότερη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν ξεκινά φέτος τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιθέτως, έχει διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και έχει επεκτείνει τη στήριξη και σε νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα ή φυσικό αέριο. Επιπλέον, αναμένονται ανακοινώσεις για μέτρα που αφορούν το ντίζελ, ενώ για τη βενζίνη η κυβέρνηση βρίσκεται εν αναμονή των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η φιλοσοφία της κυβερνητικής στήριξης

Στη συνέντευξή του, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ένα πλαίσιο στήριξης που προέρχεται από τους κόπους των πολιτών, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι «σκορπάει χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτά προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο». Ο ίδιος επεσήμανε τη σημασία κάθε ευρώ που λαμβάνει ο κόσμος ως ανακούφιση.

Αναφέρθηκε επίσης σε μία επικίνδυνη λογική της αντιπολίτευσης, η οποία υποστηρίζει πως ό,τι δίνει η κυβέρνηση είναι «ψίχουλα» και ζητά «δώστε κι άλλα, δώστε περισσότερα». Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι εξίσου λάθος να λέγεται ότι αυτά που κάνει η κυβέρνηση δημιουργούν μία «χώρα παράδεισο». Η αλήθεια, όπως είπε, βρίσκεται κάπου στη μέση.

Οικονομική πορεία της Ελλάδας και διαχείριση κρίσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε την οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας, αναφέροντας ότι από μία οικονομία «μαύρο πρόβατο» και «για τα σκουπίδια», που ήταν 27η στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μετετράπη σε μία οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τον ίδιο, επέτρεψε στη χώρα να διαχειριστεί μία περίοδο πολέμων και κρίσεων.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι αν οι τρέχουσες κρίσεις είχαν βρει την Ελλάδα στην προηγούμενη δύσκολη κατάσταση, ενδεχομένως και εκτός Ευρώπης, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Η κυβέρνηση, όπως τόνισε, κινείται στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, με τα μέτρα να ανακοινώνονται σε δύο φάσεις.

Μόνιμα μέτρα στήριξης και δημοσιονομική υπευθυνότητα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα μόνιμα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα μέτρα, όπως είπε, διαφοροποιούνται από ό,τι είχε κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα, υποδεικνύοντας μία διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των κρίσεων και των δημοσίων οικονομικών.

Υπογράμμισε επίσης ότι, παρά τη δύσκολη περίοδο, η Ελλάδα, η οποία κάποτε ήταν μία «διαλυμένη οικονομία», έχει καταφέρει να προσφέρει στήριξη στους πολίτες χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη καλύτερη επίδοση ως προς τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της κοινωνίας, αναλογικά με το ΑΕΠ της χώρας, σε αυτή την έκτακτη περίοδο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε τη συζήτηση με μία αναφορά στις κυβερνήσεις από τη δεκαετία του '80, οι οποίες, όπως είπε, «έταζαν και έδιναν χρήματα από αυτά τα οποία θα στερούνταν τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές», υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας στη σημερινή πολιτική.

Με πληροφορίες από: News.gr