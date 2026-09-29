Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τις νέες επιδοτήσεις στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Ο χάρτης των επιδοτήσεων στα καύσιμα αλλάζει, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε νέο σχεδιασμό. Στόχος είναι η προσαρμογή των ενισχύσεων στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, προσφέροντας ελάφρυνση στους καταναλωτές.

Το νέο μοντέλο ενισχύσεων και η συχνότητα αναπροσαρμογής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα επικρατέστερα σενάρια που έχουν διαμορφωθεί, οι ενισχύσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά δεκαπενθήμερο. Αυτή η συχνή αναπροσαρμογή αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου. Σκοπός είναι να επιτρέπεται η άμεση προσαρμογή των παρεμβάσεων στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να επωφελήσουν τους οδηγούς στα πρατήρια, προσφέροντας μια πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην αγορά πολιτική. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τις τιμές των καυσίμων, προσπαθώντας να ανταποκριθεί πιο δυναμικά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Ο σχεδιασμός αυτός αφορά τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και την αμόλυβδη βενζίνη, με διαφορετικές ρυθμίσεις για το καθένα.

Οι επικείμενες αλλαγές για το πετρέλαιο κίνησης

Για το πετρέλαιο κίνησης, σήμερα ισχύει μια κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Σε αυτή την κρατική ενίσχυση προστίθεται και μια έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο, η οποία παρέχεται απευθείας από τα διυλιστήρια. Αυτή η συνδυασμένη ελάφρυνση αποτελεί το ισχύον πλαίσιο στήριξης για τους καταναλωτές πετρελαίου κίνησης.

Το νέο σενάριο, όπως διαμορφώνεται, προβλέπει αύξηση της κρατικής επιδότησης, η οποία θα κυμαίνεται πλέον από 10 έως 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, διατηρείται και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, συμπληρώνοντας την κρατική παρέμβαση. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση που θα λαμβάνει ο καταναλωτής στην αντλία θα κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2,22 ευρώ ανά λίτρο.

Ο σχεδιασμός για την αμόλυβδη βενζίνη

Όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση στο πλαίσιο των επερχόμενων ανακοινώσεων. Ωστόσο, οι οδηγοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από μια απευθείας έκπτωση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία παρέχεται από τα διυλιστήρια. Αυτό το μέτρο αποτελεί μια σταθερή ενίσχυση για τους καταναλωτές αμόλυβδης.

Αυτή η έκπτωση από τα διυλιστήρια αναμένεται να «κλειδώσει» στις επερχόμενες επίσημες ανακοινώσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ελάφρυνσης για τους καταναλωτές αμόλυβδης βενζίνης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, τιμή που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις και τις παρεμβάσεις.

Οι διεθνείς τιμές και η επίδρασή τους

Η εικόνα στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπου καταγράφεται πτώση. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό διεθνή δείκτη αναφοράς, υποχώρησε στα 99,5 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς την προηγούμενη ημέρα η τιμή του Brent βρισκόταν στα 107 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα με το πετρέλαιο, και η τιμή του φυσικού αερίου παρουσιάζει συγκεκριμένα επίπεδα, κυμαινόμενη στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι διακυμάνσεις αυτές στις διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων αποτελούν τον κύριο παράγοντα που οδηγεί στην αναπροσαρμογή των εθνικών επιδοτήσεων και των εκπτώσεων στα καύσιμα, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Reader