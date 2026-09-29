Αναμόρφωση στα επιδόματα ανεργίας: Τι αλλάζει στο σύστημα επιδότησης

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να περικοπεί ή να περιοριστεί η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, το σύστημα επιδότησης της ανεργίας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία μεγάλης αναμόρφωσης, με ένα νέο μοντέλο να έχει δρομολογηθεί και να εφαρμόζεται πιλοτικά.

Αυτή η αλλαγή δεν αποτελεί ένα νέο σενάριο που προέκυψε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις, αλλά έχει τις ρίζες της σε μεταρρύθμιση του 2022. Έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και εξειδικεύτηκε με υπουργική απόφαση στα τέλη του 2024.

Το νέο ανταποδοτικότερο σύστημα

Το μοντέλο που θα ισχύει τα επόμενα χρόνια έχει ήδη αλλάξει και εφαρμόζεται πιλοτικά σε περίπου 15.000 ανέργους. Το πρόγραμμα αυτό συνδέει την παροχή του επιδόματος με τον μισθό και την προϋπηρεσία του ανέργου.

Όλο το προηγούμενο διάστημα και έως το τέλος του έτους, στις αρμόδιες διευθύνσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε συνεργασία με στελέχη του ΟΟΣΑ, αξιολογείται το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα. Οι όποιες βελτιώσεις κριθεί αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, θα θεσμοθετηθούν.

Χρονοδιάγραμμα και καθολική εφαρμογή

Το νέο, ανταποδοτικότερο και εμπροσθοβαρές σύστημα επιδότησης της ανεργίας, έχει ήδη ψηφιστεί από το 2022. Το ζητούμενο πλέον είναι η αξιολόγηση του πιλοτικού μοντέλου και η μετάβαση σε ευρεία κλίμακα.

Ο σχεδιασμός τοποθετεί την καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος για όλους τους νέους άνεργους μέσα στο 2027.

Πολιτική αντιπαράθεση και διευκρινίσεις

Η νέα συζήτηση για το επίδομα ανεργίας ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε προσωπική άποψη, υποστηρίζοντας ότι η καταβολή του δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να θέτει θέμα κυβερνητικής «κρυφής ατζέντας» και να ζητά διευκρινίσεις για τη διάρκεια και το ύψος της παροχής.

Ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για προσωπική πολιτική άποψη και όχι για κυβερνητική απόφαση ή ειλημμένο σχεδιασμό. Η απάντηση ήρθε αρχικά από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημαντική αναμόρφωση του συστήματος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Χθες, η αρμόδια υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επανέλαβε στη Βουλή ότι το ζήτημα που προκάλεσε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου θεωρείται «λήξαν».

Με πληροφορίες από: euro2day.gr