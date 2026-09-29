Άνοιγμα πλατφόρμας για ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν στην περιφέρεια

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα εργασίας «Μετεγκατάσταση», το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που θα επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει τονίσει ότι το πρόγραμμα διευρύνεται σε νέες ακριτικές περιοχές, ενώ παράλληλα καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης εργασίας στον τόπο εγκατάστασης για τη συμμετοχή.

Η επέκταση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε νέες περιοχές της χώρας, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Οι περιοχές αυτές έχουν επιλεγεί καθώς αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, χαρακτηριζόμενες από πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση τα τελευταία χρόνια.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο, έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Η διεύρυνση αυτή έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον αρχικό του σκοπό, προσφέροντας κίνητρα για την εγκατάσταση ατόμων και οικογενειών σε αυτές τις ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές.

Ποιες περιφερειακές ενότητες εντάσσονται

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτές οι ενότητες είναι οι εξής: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε άτομα και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που παρατηρείται σε αυτές τις περιοχές.

Το ύψος και η καταβολή της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης, όπως ορίστηκε με τον νόμο 5322/2026, ανέρχεται πλέον ενιαία στα 10.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις, με κάθε δόση να ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομική στήριξη κατά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης.

Η πρώτη δόση των 5.000 ευρώ καταβάλλεται άμεσα με την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερομένου, παρέχοντας αρχική βοήθεια. Η δεύτερη δόση χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής του δικαιούχου στον δήμο μετεγκατάστασης, διασφαλίζοντας τη δέσμευση για μακροχρόνια εγκατάσταση στην επιλεγμένη περιοχή.

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω του προγράμματος «Μετεγκατάσταση» είναι ότι είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος και δεν μπορεί να κατασχεθεί από τρίτους για τυχόν οφειλές των δικαιούχων.

Επιπλέον, η ενίσχυση δεν συμψηφίζεται με οποιεσδήποτε οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, προσφέροντας πλήρη προστασία στους δικαιούχους. Επίσης, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές, διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζει τη λήψη άλλων επιδομάτων.

Για την απλοποίηση της διαδικασίας και την ενθάρρυνση της συμμετοχής, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να εισπράξουν την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Με πληροφορίες από: Newsit