Ο νέος ενιαίος κόμβος ακινήτων έρχεται να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα

Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων (ΕΚΑ), βρίσκεται στα σκαριά με στόχο την πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Ο κόμβος αυτός φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε έναν ψηφιακό «φάκελο» σχεδόν όλες τις πληροφορίες που αφορούν κάθε ακίνητο. Η πρωτοβουλία αυτή προχωρά, παρά το γεγονός ότι το Μητρώο Ακινήτων και Δικαιωμάτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ συνεχίζει να λαμβάνει παρατάσεις.

Τι είναι ο ενιαίος κόμβος ακινήτων

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων (ΕΚΑ) αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον θα συγκεντρώνονται διάφορα δεδομένα σχετικά με τα ακίνητα, όπως φορολογικά, πολεοδομικά, ενεργειακά και ιδιοκτησιακά στοιχεία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός «φάκελος» για κάθε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η βασική φιλοσοφία πίσω από το νέο αυτό σύστημα είναι η διασύνδεση και επικοινωνία των δημόσων βάσεων δεδομένων, κάτι που, αν και απλό στα χαρτιά, θεωρείται αρκετά δύσκολο στην πράξη. Ο Ενιαίος Κόμβος θα συγκεντρώνει ψηφιακές πληροφορίες τόσο από φορείς του Δημοσίου όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας μία συνολική εικόνα για κτίρια, οικόπεδα και γενικότερα την ακίνητη περιουσία.

Το εύρος των πληροφοριών που θα συγκεντρώνονται

Οι πληροφορίες που θα ενσωματώνονται στον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων. Από τα τετραγωνικά μέτρα και τα ιδιοκτησιακά στοιχεία ενός ακινήτου, μέχρι τις μισθώσεις του, τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί, την κατάσταση της ηλεκτροδότησής του και τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, όλα θα βρίσκονται σε αυτόν τον ψηφιακό φάκελο. Επίσης, θα περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που συνδέονται με το ακίνητο.

Σήμερα, αυτές οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες σε διάφορες υπηρεσίες και πλατφόρμες. Με τη δημιουργία του ΕΚΑ, επιχειρείται να συναντηθούν όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον. Ο ίδιος φάκελος θα περιέχει πληροφορίες για την εκμετάλλευση του ακινήτου, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του, καθώς και τις ενεργειακές του υποδομές.

Το κόστος και η διαδικασία υλοποίησης

Για την υλοποίηση του έργου του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων, έχει προβλεφθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 3,72 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη προχωρήσει στην απεύθυνση πρόσκλησης προς τους φορείς της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το έργο έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026.

Οι πηγές των δεδομένων του κόμβου

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων θα τροφοδοτείται με πληροφορίες από ένα δίκτυο διαφορετικών φορέων και υπηρεσιών. Το Μητρώο Ακινήτων και Δικαιωμάτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς τροφοδότες, παρέχοντας φορολογικά στοιχεία, δεδομένα για μισθώσεις, πληροφορίες για τη χρήση του ακινήτου και τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό.

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα αντλούνται τα νομικά και γεωμετρικά δεδομένα, οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), καθώς και τα όρια των οικοπέδων. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες θα παρέχουν στοιχεία για τις οικοδομικές άδειες, τους όρους δόμησης και τα δεδομένα της Ταυτότητας Κτιρίου. Επιπλέον, στον κόμβο θα ενσωματώνονται στοιχεία που αφορούν τους δασικούς χάρτες και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος, πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτροδότηση των ακινήτων θα προέρχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι δήμοι θα συνεισφέρουν δεδομένα για τα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων επιβάλλονται τα δημοτικά τέλη. Όλες αυτές οι πηγές θα συνθέσουν μια πλήρη και ενιαία εικόνα για κάθε ακίνητο.

Το όφελος για τους πολίτες

Το σημαντικότερο όφελος για τους πολίτες, εφόσον το σύστημα λειτουργήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να λειτουργούν ως «ταχυδρόμοι» μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, μεταφέροντας πιστοποιητικά και έγγραφα από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αναμένεται να επιταχύνει και να διευκολύνει τις συναλλαγές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki