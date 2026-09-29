Ο νέος ψηφιακός κόμβος ακινήτων: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για όλα τα δεδομένα

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων (ΕΚΑ), βρίσκεται στα «σκαριά» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κόμβος αυτός φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλο το φάσμα των πληροφοριών γύρω από τα ακίνητα, πέρα από τα φορολογικά δεδομένα που θα ενσωματώσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Σκοπός του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην αγορά ακινήτων, καθώς και η διευκόλυνση των συναλλαγών και των δημοσίων υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση του έργου, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση σε φορείς της αγοράς, ζητώντας την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη του.

Ο στόχος του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή. Αυτή η υποδομή, εκτός από τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τα ακίνητα, θα προάγει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, ο ΕΚΑ θα υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία μέσω της διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης. Η δημιουργία του συστήματος αποσκοπεί στη συστηματοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακής πληροφορίας που τηρείται από διαφορετικούς φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η συγκέντρωση των πληροφοριών

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων. Ο κόμβος θα συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν συνολικά στα στοιχεία των ακινήτων της χώρας, όπως κτίρια και οικόπεδα.

Επίσης, θα ενσωματώνει στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευσή τους, όπως ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενοικιάσεις και φορολογικές υποχρεώσεις. Το σύστημα θα διασυνδέει κρίσιμους φορείς όπως το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τις Πολεοδομίες και τον ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο.

Προκλήσεις και επανασχεδιασμός

Αρχικά, το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στις αρχές του 2025, με την ονομασία «Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων». Ο σκοπός τότε ήταν η δημιουργία μιας κεντρικής υποδομής διασύνδεσης. Ωστόσο, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο προέβλεπε την ενεργοποίηση ορισμένων φάσεων στα μέσα του 2026.

Η καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα και «ασυμφωνία δεδομένων». Η αυτόματη διασύνδεση και ο συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο μεταξύ συστημάτων με εντελώς διαφορετική δομή, όπως το Κτηματολόγιο, η ΑΑΔΕ, οι Πολεοδομίες και ο ΔΕΔΔΗΕ, αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Οι αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα και στα ιδιοκτησιακά στοιχεία μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου «μπλόκαραν» την ομαλή ροή των δεδομένων.

Οι πιέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς το τελικό του ορόσημο, με τις προθεσμίες των αιτημάτων πληρωμής να πιέζουν ασφυκτικά, πολλά σύνθετα έργα ψηφιοποίησης χρειάστηκε να επανασχεδιαστούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα έργα διασπάστηκαν σε υπο-έργα ή επαναπροκηρύχθηκαν, με στόχο να διασφαλιστεί η ορθή απορρόφηση των κονδυλίων χωρίς προβλήματα.

Με πληροφορίες από: euro2day.gr