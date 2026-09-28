Πιθανές κυρώσεις για τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να κυμαίνονται από πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό, μετά την καταδίκη της για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον σύλλογο «ένοχο» για όλες εκτός από μία από τις κατηγορίες, όπως επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα (28.9) από πηγή του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι την επιβολή οποιασδήποτε ποινής παραμένει μακρύς, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Η ετυμηγορία και οι πιθανές ποινές

Μια πηγή από τον χώρο του ποδοσφαίρου, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, επιβεβαίωσε στο Reuters τη Δευτέρα (28.9) τα δημοσιεύματα της Παρασκευής (25/9) σχετικά με την ετυμηγορία. Σύμφωνα με αυτή την επιβεβαίωση, η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες εκτός από μία από τις κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί.

Οι κυρώσεις που εξετάζονται για τις παραβάσεις αυτές είναι ποικίλες και σοβαρές. Περιλαμβάνουν την επιβολή χρηματικού προστίμου, την αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο υποβιβασμού του συλλόγου.

Η θέση του συλλόγου και η αναμενόμενη έφεση

Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, απάντησε στα δημοσιεύματα σχετικά με την ετυμηγορία μέσω μιας ανοικτής επιστολής προς τους φιλάθλους. Σε αυτή την επιστολή, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Αλ Μουμπάρακ τόνισε ότι ο σύλλογος αρνείται εξαρχής οποιαδήποτε παράβαση, από την απαγγελία των κατηγοριών τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο σύλλογος παραμένει βέβαιος ότι θα αποδείξει τη θέση του. «Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και η πεποίθησή μας και η πρόθεσή μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου είναι εξίσου ισχυρές με όταν ξεκίνησε όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος στην επιστολή του.

Η χρονοβόρα διαδικασία και οι επόμενοι σταθμοί

Η διαδικασία αναμένεται να «τραβήξει σε μάκρος», όπως δήλωσε η ίδια πηγή από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι ασκήσει έφεση μετά την απόφαση της ανεξάρτητης δικαστικής επιτροπής, την υπόθεση θα εξετάσει ένα τριμελές όργανο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS). Το CAS είχε στο παρελθόν ακυρώσει έναν διετή αποκλεισμό της Σίτι από το Champions League, ο οποίος είχε επιβληθεί από την UEFA για υπερβολική αναφορά εσόδων από χορηγίες κατά την περίοδο 2012-2016.

Επιπτώσεις στο πρωτάθλημα και το μέλλον

Η διαδικασία της έφεσης ενδέχεται να απέχει πολύ, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των κατηγοριών. Οι παραβάσεις αφορούν εννέα σεζόν, καλύπτοντας το διάστημα από το 2009 έως το 2018, και η έρευνα για αυτές διήρκεσε τέσσερα χρόνια προτού απαγγελθούν οι κατηγορίες, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Είναι πιθανό η φετινή σεζόν της Premier League, στην οποία η Σίτι βρίσκεται στην κορυφή μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες, να ολοκληρωθεί χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη ετυμηγορία και οι σχετικές ποινές, αφήνοντας το πλουσιότερο πρωτάθλημα του κόσμου σε κατάσταση αβεβαιότητας. Ακόμη κι αν ανακοινωθούν η απόφαση και οι ποινές, η διαδικασία της έφεσης ενδέχεται να καθυστερήσει την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης, ενώ η σεζόν θα βρίσκεται σε εξέλιξη ή ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η υπόθεση ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, μια μεγάλη αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να μετατρέψει τη Σίτι από διεκδικήτρια του τίτλου σε ομάδα που θα δίνει μάχη για την παραμονή της. Εφόσον οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, η αφαίρεση βαθμών ενδέχεται μάλιστα να είναι τόσο μεγάλη.

Με πληροφορίες από: News.gr