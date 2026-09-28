ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων ύψους 259 εκατ. ευρώ σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους

Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχωρά στην καταβολή των επιδομάτων που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο. Το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 258.869.403 ευρώ και θα διατεθεί σε 1.008.093 δικαιούχους σε όλη τη χώρα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό.

Οι πληρωμές αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προνοιακών και κοινωνικών βοηθημάτων, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών μηνιαίων καταβολών που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΑ, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη στήριξη των δικαιούχων.

Ημερομηνία και συνολικό ποσό καταβολών

Η ημερομηνία που έχει οριστεί για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων είναι η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για τα επιδόματα του τρέχοντος μήνα, Σεπτεμβρίου, τα οποία αναμένονται από ένα εκατομμύριο και πλέον πολίτες.

Το ακριβές ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 258.869.403 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων που θα λάβουν αυτά τα χρήματα φτάνει τους 1.008.093, υπογραμμίζοντας το εύρος των κοινωνικών παροχών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και κάρτες πληρωμής

Ένα σημαντικό μέρος των καταβολών αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συγκεκριμένα, 144.418 δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό των 33.290.990,17 ευρώ μέσω προπληρωμένων καρτών. Η χρήση προπληρωμένων καρτών για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αποτελεί πάγια πρακτική.

Επιπλέον, υπάρχουν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που δεν χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες. Για αυτή την κατηγορία, 582 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 136.268,82 ευρώ. Υπενθυμίζεται γενικότερα ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής, πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Συντάξεις και επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Στο πλαίσιο των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται και διάφορες παροχές προς ανασφάλιστους υπερήλικες. Η Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, βάσει του νόμου 1296/1982, θα καταβληθεί σε 11.376 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 4.481.123,83 ευρώ.

Επίσης, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θα δοθεί σε 24.310 δικαιούχους, με το ποσό των 10.159.176,43 ευρώ. Για την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θα λάβουν 13.817 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό 3.510.360,11 ευρώ.

Τέλος, 447 δικαιούχοι θα λάβουν το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο ανέρχεται σε 157.266,37 ευρώ.

Άλλα προνοιακά επιδόματα

Οι καταβολές της 30ης Σεπτεμβρίου 2026 περιλαμβάνουν και άλλες ειδικές κατηγορίες προνοιακών επιδομάτων. Συγκεκριμένα, το Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών θα δοθεί σε 19 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 9.300 ευρώ.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης θα ενισχύσει 3 δικαιούχους με 7.500 ευρώ. Τέλος, τα Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές θα λάβουν 16.000 ευρώ, κατανεμημένα σε 16 δικαιούχους. Στις γενικές κατηγορίες επιδομάτων που καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών, όπως έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr