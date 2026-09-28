Επιδότηση 90% για τηλεργασία σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων τηλεργασίας προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, κα Κεραμέως. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτές τις ζώνες. Η επιδότηση φτάνει το εντυπωσιακό ποσοστό του 90% για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα.

Ανακοίνωση από την υπουργό Εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας, κα Κεραμέως, προχώρησε στην ανακοίνωση ενός σημαντικού προγράμματος που έχει ως επίκεντρο την ενίσχυση της τηλεργασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιδοτήσει θέσεις εργασίας που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως, προσφέροντας μια νέα προοπτική απασχόλησης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου. Μέσω της επιδότησης, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρών κινήτρων για την απασχόληση σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοί τους.

Υψηλή επιδότηση για τις επιχειρήσεις

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι το ύψος της επιδότησης, το οποίο ανέρχεται στο 90% του κόστους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να προσλάβουν εργαζόμενους για εξ αποστάσεως εργασία, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια διαμονής, θα επωφεληθούν από μια σχεδόν πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, για ένα ολόκληρο έτος, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πληρώνουν σχεδόν τίποτα για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η υψηλή αυτή επιδότηση αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην τηλεργασία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ποιοι επωφελούνται από το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες της Ελλάδας. Αυτές περιλαμβάνουν τα βουνά, τα νησιά καθώς και άλλα άκρα της χώρας, τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένα. Η επιλογή αυτών των περιοχών υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοί τους, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Η δυνατότητα της τηλεργασίας, σε συνδυασμό με την τόσο γενναιόδωρη επιδότηση, μπορεί να προσφέρει νέες και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης σε ανθρώπους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Στόχος η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου

Η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ασχοληθεί εκτενώς με την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης της τηλεργασίας έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τα νούμερα της επιδότησης, αν και προκαλούν μεγάλη εντύπωση, θεωρούνται αναμενόμενα δεδομένης της στρατηγικής σημασίας που αποδίδεται στην ανάπτυξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Η έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων αποτελεί βασικό πυλώνα των κυβερνητικών σχεδιασμών για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνολική ευημερία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader