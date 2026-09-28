Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει αυστηρότερο έλεγχο σε γάλα και κρέας για τις ελληνοποιήσεις

Ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης για το γάλα και το κρέας επιχειρεί να δημιουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και των παραπλανητικών επισημάνσεων προϊόντων ως ελληνικών, όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες. Το νέο πλαίσιο ελέγχου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σύντομα, με προτεραιότητα στα ευπαθή προϊόντα.

Νέο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης

Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με την ΑΑΔΕ να δίνει προτεραιότητα στα ευπαθή προϊόντα και πιο συγκεκριμένα στην τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος. Στόχος της διαδικασίας είναι να παταχθούν οι ελληνοποιήσεις και να μην επιτρέπεται η παράκαμψη των ελέγχων από τους παραγωγούς.

Στο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης βασικό ρόλο θα διαδραματίζουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής αλλά και το σύστημα «Άρτεμις 2». Το «Άρτεμις 2» αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα, αν και σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΕΑΣ, Χρήστο Τσοπάνο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η λογική του νέου μηχανισμού είναι η δημιουργία μιας συνεχούς ηλεκτρονικής αλυσίδας καταγραφής, από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και έπειτα στο τελικό προϊόν.

Πώς θα λειτουργεί ο έλεγχος

Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εξετάζονται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία στη μεταποιητική μονάδα και οι ποσότητες των προϊόντων που τίθενται προς πώληση, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχιση θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν.

Σε δημοσιογραφική συνάντηση, ο κ. Χρήστος Τσοπάνος, σύμφωνα με το ΑΜΕ – ΑΠΕ, σημείωσε ότι «όλα τα προϊόντα που θα φεύγουν από τον παραγωγό θα έχουν ηλεκτρονικό barcode, θα ανεβαίνουν στη βάση δεδομένων και θα γίνεται σύγκριση πόσους κωδικούς έβγαλε η μεταποιητική μονάδα σε σχέση με την ποσότητα ελληνικού γάλακτος που εισήγαγε». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «στόχος είναι το ελληνικό γάλα να αναγράφεται ως τέτοιο και το εισαγόμενο να φέρει την ένδειξη “ΕΕ”».

Ειδική μέριμνα για το κρέας

Το ίδιο πλαίσιο ελέγχου οργανώνεται και για το κρέας, καθώς σχεδόν το 85% του κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα είναι εισαγόμενο. Στη σχετική συνάντηση με την ΑΑΔΕ, έγινε αντίστοιχη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας στο συγκεκριμένο προϊόν.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο έλεγχος της προέλευσης των προϊόντων κρέατος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή επισήμανση και να αποφευχθούν οι παραπλανητικές πρακτικές.

Επιπτώσεις στην αγορά και την τιμή της φέτας

Η ΑΑΔΕ φέρεται να έχει θέσει στόχο η φόρμα για το νέο σύστημα να είναι έτοιμη έως τα Χριστούγεννα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν και την αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η τιμή του πρόβειου γάλακτος αγγίζει σχεδόν τα 1,90 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 40.000 τόνους σε σχέση με το επτάμηνο του 2025, φτάνοντας τους 540.000 τόνους το φετινό επτάμηνο έναντι 580.000 τόνων πέρσι. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για πρόβειο γάλα αυξάνεται διαρκώς.

Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής της φέτας, καθώς το πρόβειο γάλα αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη για τη διαμόρφωσή της. Εν όψει του αυξημένου κόστους παραγωγής, η τιμή της φέτας ενδέχεται να αγγίξει τα 15-16 ευρώ το κιλό ακόμη και στη χονδρική, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 12-13 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos