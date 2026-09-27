Με τη βενζίνη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο στα πρατήρια της Αττικής, οι πρατηριούχοι και οι καταναλωτές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και ζητούν την επέκταση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης και στην αμόλυβδη. Οι ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τις πληροφορίες να θέλουν τη βενζίνη να παραμένει εκτός επιδοτήσεων. Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπογραμμίζει την ανάγκη για ευρύτερη παρέμβαση στην αγορά καυσίμων.

Ηχηρή έκκληση για επιδότηση της βενζίνης

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ζητά να μην περιοριστούν τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης μόνο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η κυρία Ζάγκα τόνισε ότι χιλιάδες οδηγοί βενζινοκίνητων οχημάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος μετακίνησης και δεν θα πρέπει να μείνουν εκτός των μέτρων στήριξης. «Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν πως η βενζίνη θα είναι εκτός επιδοτήσεων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και βενζινοπώλες. Η κυρία Ζάγκα επανέλαβε την έκκληση για ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι η λύση δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά το diesel ή το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επιπτώσεις των υψηλών τιμών στην οικονομία

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων δεν επιβαρύνουν μόνο τους οδηγούς, αλλά επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Όπως σημείωσε η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, το κόστος των καυσίμων έχει αντίκτυπο από τις μεταφορές και την παραγωγή έως τις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών σε σχέση με πέρυσι, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η κυρία Ζάγκα υπογράμμισε ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναμένουν ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφέροντας την αγωνία πολιτών από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν. Οι καταναλωτές αναμένουν τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη χειμερινή περίοδο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει του χειμώνα.

Το ζήτημα του πλαφόν και η φορολογία

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, η Μαρία Ζάγκα τόνισε ότι το βάρος δεν μπορεί να πέσει μόνο στους πρατηριούχους. Υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Θα μας βάλει την πλάτη, στον τοίχο, θα μας στριμώξει όλους τους πρατηριούχους, θα αρχίσουν οι καβγάδες. Βάζεις πλαφόν στην εταιρεία τα διυλιστήρια γιατί μου το αφήνεις; Ας σκεφτούν τι κερδίσανε πέντε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής επισήμανε επίσης το σημαντικό ποσοστό φορολογίας στην τιμή των καυσίμων. «Το 56% της τιμής είναι φόροι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν πραγματικά τον καταναλωτή», ανέφερε. Η αναμονή για τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης είναι μεγάλη, καθώς οι πολίτες αναζητούν πραγματική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις.

Παραδείγματα από το εξωτερικό: Η περίπτωση της Γερμανίας

Ενώ στην Ελλάδα αναμένονται οι κυβερνητικές αποφάσεις, η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα στήριξης. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, η Γερμανία θα εφαρμόσει επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό το μέτρο επιλέχθηκε ως το ταχύτερο διαθέσιμο εργαλείο παρέμβασης.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση επεξεργάζεται και πρόσθετες παρεμβάσεις για την αγορά καυσίμων. Μεταξύ αυτών των παρεμβάσεων εξετάζεται και η επιβολή πλαφόν στις τιμές από το 2027, αν και οι λεπτομέρειες του μέτρου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, η ανησυχία παραμένει, καθώς η χώρα περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki