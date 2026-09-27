Ειδικό επίδομα έως 5.500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους στο εξωτερικό

Ειδικό επίδομα, το οποίο ξεκινά από τα 1.800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 5.500 ευρώ τον μήνα, δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Η παροχή αυτή χορηγείται κυρίως σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε διπλωματικές και προξενικές αρχές, αλλά και σε εργαζομένους άλλων υπουργείων ή δημόσιων φορέων που έχουν τοποθετηθεί ή αποσπαστεί εκτός Ελλάδας.

Ποιοι το δικαιούνται και γιατί

Το επίδομα αφορά υπαλλήλους διαφόρων υπουργείων και δημοσίων φορέων οι οποίοι έχουν αποσπαστεί ή τοποθετηθεί στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί. Περιλαμβάνει επίσης, όπως είναι φυσικό, τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε διπλωματικές και προξενικές αρχές. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αφορά και εργαζομένους άλλων υπουργείων ή δημόσιων φορέων που έχουν τοποθετηθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό.

Η παροχή αυτή στοχεύει στην αντιστάθμιση των οικονομικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την υπηρεσία σε ξένη χώρα. Καλύπτει το κόστος διαβίωσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες εγκατάστασης, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Το τελικό ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το πόστο και την υπηρεσία. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κατοικία, η οποία αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο στην περίπτωση που παρέχεται κρατική στέγη και διαφορετικά όταν ο υπάλληλος καλύπτει ο ίδιος το κόστος της ενοικίασης.

Τα υψηλότερα ποσά, τα οποία μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 4.500 έως 5.500 ευρώ τον μήνα, συνδέονται κυρίως με ανώτερες διπλωματικές θέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται πρέσβεις και γενικοί πρόξενοι, ιδίως όταν η υπηρεσία τους αφορά περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Διαφορετικές κατηγορίες ποσών

Όταν η υπηρεσία πραγματοποιείται σε χώρες με υψηλότερο κόστος ζωής, το ποσό του επιδόματος μπορεί να διαμορφώνεται περίπου από 2.800 έως 4.000 ευρώ τον μήνα. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε χαμηλότερες υπηρεσιακές βαθμίδες ή σε τοποθετήσεις σε χώρες με σχετικά χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, το επίδομα μπορεί να κινείται περίπου μεταξύ 1.800 και 2.300 ευρώ τον μήνα.

Φορολογική μεταχείριση και χαρακτήρας παροχής

Το επίδομα αλλοδαπής έχει διαφορετική μεταχείριση από τον βασικό μισθό. Σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη παροχή, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Πρόκειται για μια αποζημίωση που συνδέεται με τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, δεν ενσωματώνεται στον μισθό ούτε αποτελεί μόνιμη παροχή που συνεχίζεται μετά τη λήξη της υπηρεσίας εκτός Ελλάδας. Το τελικό ποσό που λαμβάνει ο δικαιούχος μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο για όσο διάστημα υπηρετεί στο εξωτερικό, χωρίς όμως το επίδομα να μετατρέπεται σε μόνιμη μισθολογική παροχή.

Με πληροφορίες από: aftodioikisi.gr