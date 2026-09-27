Από τον μήνα Οκτώβριο, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πρόκειται να επεκταθεί, καλύπτοντας ένα σημαντικό αριθμό επιπλέον εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το μέτρο θα αφορά 500.000 νέους μισθωτούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ενταγμένων εργαζομένων σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Η διεύρυνση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην εφαρμογή της κάρτας, η οποία έχει ήδη δείξει αποτελέσματα σε άλλους κλάδους.

Η διεύρυνση της εφαρμογής από τον Οκτώβριο

Η επέκταση της χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά στάδια, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο. Αυτή η διεύρυνση αναμένεται να καλύψει νέους επαγγελματικούς τομείς, εντάσσοντας επιπλέον 500.000 απασχολούμενους στο σύστημα. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα έχουν ενταχθεί στο μέτρο θα φτάσει σχεδόν τα 2,5 εκατομμύρια.

Η σταδιακή ένταξη περισσότερων κλάδων στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την οργάνωση και την παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων. Η επέκταση αυτή βασίζεται στα δεδομένα και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αρχική εφαρμογή του μέτρου σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή

Η μέχρι τώρα εφαρμογή του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει φέρει στην επιφάνεια σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες. Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά την αποκάλυψη αδήλωτων υπερωριών, οι οποίες παρέμεναν «κρυμμένες» πριν την εισαγωγή της κάρτας. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως είναι ο τουρισμός και ο κλάδος της εστίασης, όπου η καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας αποτελεί πρόκληση.

Η εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε αυτούς τους τομείς συνέβαλε στην καλύτερη καταγραφή των ωρών απασχόλησης. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν μια πιο σαφή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην αγορά εργασίας και αναδεικνύουν την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Σημαντική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες

Τα ευρήματα που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ αποτυπώνουν με σαφήνεια την αλλαγή του σκηνικού στους κλάδους όπου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ήδη υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μια κατακόρυφη αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες, η οποία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 37%. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο καταγραφής και δήλωσης των υπερωριακών απασχολήσεων.

Η αύξηση αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλους τους κλάδους. Την πρωτοκαθεδρία στην κατακόρυφη αυτή αύξηση κατέχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το χονδρικό εμπόριο, οι διοικητικές υπηρεσίες, ο κλάδος της εστίασης, καθώς και ο τομέας της βιομηχανίας. Αυτοί οι κλάδοι παρουσίασαν τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά την αποκάλυψη και την καταγραφή των υπερωριών μετά την εφαρμογή του μέτρου.

Ο ρόλος του συστήματος Εργάνη ΙΙ

Το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και την καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Μέσω αυτού του συστήματος, γίνεται δυνατή η συλλογή και η ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις ώρες εργασίας και τις υπερωρίες των μισθωτών. Τα στοιχεία αυτά είναι αυτά που επέτρεψαν την εξαγωγή των συμπερασμάτων για την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.

Η λειτουργία του Εργάνη ΙΙ παρέχει μια διαφανή και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Η ακριβής καταγραφή των εργασιακών δεδομένων μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η επεξεργασία τους από το Εργάνη ΙΙ ενισχύουν τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta