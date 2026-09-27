Επίδομα 400 ευρώ: Πότε αναμένεται η καταβολή του στους συνταξιούχους

Τον μεθεπόμενο μήνα, με πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, αναμένεται να καταβληθεί φέτος το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ καθαρά σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ωφελουμένων υπολογίζεται σε 2,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι, όταν οι δικαιούχοι ήταν περίπου 1,87 εκατομμύρια.

Διεύρυνση των δικαιούχων

Η φετινή διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων του μέτρου οφείλεται σε σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν στο παρελθόν, επιτρέποντας σε περισσότερους συνταξιούχους να λάβουν το επίδομα.

Επιπλέον, έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις και στο ηλικιακό όριο, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων κατά περίπου 330.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Χρήσιμος οδηγός για τη χορήγηση

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών και της διεύρυνσης των δικαιούχων, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τη χορήγηση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις λεπτομέρειες του μέτρου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr