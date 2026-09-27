Η μαζική έξοδος εκατομμυριούχων από τη Βρετανία και οι νέοι προορισμοί

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα φυγής εκατομμυριούχων, καθώς η κατάργηση του καθεστώτος non-dom και οι αυξήσεις φόρων ωθούν τους κροίσους να αναζητήσουν νέες φορολογικές κατοικίες. Η Ελλάδα, το Μονακό και η Ελβετία αναδεικνύονται σε βασικούς προορισμούς για επιχειρηματίες, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων που επιδιώκουν ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον.

Οι φορολογικές αλλαγές που οδηγούν στην έξοδο

Η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του καθεστώτος non-dom, ενός ειδικού συστήματος που επέτρεπε σε κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου να επωφελούνται από ευνοϊκή φορολογία για εισοδήματα που αποκτούσαν εκτός της χώρας. Αυτή η μεταρρύθμιση, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση άλλων φορολογικών προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στις μεγάλες περιουσίες, συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση πολλών πλουσιότερων φορολογουμένων να εγκαταλείψουν τη Βρετανία.

Τα μέτρα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο, καθώς μια σημαντική μερίδα των εύπορων κατοίκων άρχισε να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφέρει την έδρα της σε άλλες χώρες. Η αναζήτηση ενός πιο συμφέροντος φορολογικού πλαισίου αποτελεί τον κύριο λόγο πίσω από αυτή τη μαζική μετακίνηση κεφαλαίων και προσώπων.

Ελλάδα, Μονακό και Ελβετία στους νέους προορισμούς

Οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές και οι διαχειριστές κεφαλαίων από τη Βρετανία έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τις κατοικίες τους σε διάφορες χώρες. Ανάμεσα στους προορισμούς που επιλέγονται για τα φορολογικά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η Ελλάδα, το Μονακό και η Ελβετία. Αυτές οι χώρες προσφέρουν ένα πιο ελκυστικό φορολογικό καθεστώς σε σύγκριση με τις νέες, αυστηρότερες ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιλογή αυτών των χωρών υπογραμμίζει την προσπάθεια των Βρετανών κροίσων να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε ένα περιβάλλον με χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η Ελλάδα, ειδικότερα, εμφανίζεται ως ένας από τους προτιμώμενους προορισμούς για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας.

Δηλώσεις επιχειρηματιών για την κατάσταση

Η δυσαρέσκεια για τις φορολογικές αλλαγές εκφράστηκε και από σημαντικούς Βρετανούς φορολογούμενους. Ο Φρεντ Ντον, ιδρυτής μιας εταιρείας στοιχημάτων, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι θα αναγκαζόταν να κλείσει τα μισά από τα περισσότερα από 1.000 καταστήματά του εάν οι φόροι συνέχιζαν να αυξάνονται. Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι «δεν θα ήθελε να ξαναγεννηθεί» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ντον προέβλεψε επίσης ότι το παραδοσιακό εμπόριο πρακτορείων στοιχημάτων θα είναι «νεκρό» έως το 2030. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, με την αύξηση των φόρων, των μισθών και άλλων αποδοχών, η λειτουργία των καταστημάτων δεν θα είναι πλέον βιώσιμη. «Έχουμε υπολογίσει ήδη ότι, με την αύξηση των φόρων, των μισθών και άλλων αποδοχών, δεν θα αξίζει τον κόπο να λειτουργούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μεγάλες περιουσίες που εγκατέλειψαν τη χώρα

Αρκετές γνωστές προσωπικότητες του βρετανικού επιχειρηματικού κόσμου έχουν ήδη προχωρήσει στην εγκατάλειψη της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Κρις Ρόκος, ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδρυτής της Rokos Capital Management, ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει στην Ελλάδα.

Άλλες μεγάλες περιουσίες που έχουν εγκαταλείψει τη Βρετανία είναι οι μεγιστάνες των ακινήτων Ίαν και Ρίτσαρντ Λίβινγκστον, ο «βασιλιάς» του χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ, καθώς και ο πρώην διεθνής αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, Ρίτσαρντ Γκνοντ. Η φυγή αυτών των επιφανών προσώπων αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου και την επίδραση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

Τα στατιστικά στοιχεία της μείωσης

Το φαινόμενο της φυγής των non-dom κατοίκων αντικατοπτρίζεται και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, ο αριθμός των non-dom μειώθηκε σε περίπου 81.900 άτομα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την κατάργηση του καθεστώτος. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου 1.200 άτομα λιγότερα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μείωση αυτή επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται και στις δηλώσεις των επιχειρηματιών, υποδεικνύοντας ότι οι φορολογικές αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τον πληθυσμό των εύπορων κατοίκων της Βρετανίας, ωθώντας τους προς άλλες χώρες με πιο ευνοϊκά φορολογικά συστήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta