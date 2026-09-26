ΡΑΕ: Τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος στην κορυφή των φθηνότερων επιλογών

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της αγοράς λιανικής ρεύματος από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύονται ως οι πιο οικονομικές επιλογές αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, εννέα από τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια που διατίθενται στην αγορά ανήκουν στην κατηγορία των σταθερών («μπλε»), ενώ μόνο ένα εντάσσεται στα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια. Αυτή η διαπίστωση έρχεται εν μέσω μιας αυξητικής τάσης των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μετρητών παραμένει στα ειδικά τιμολόγια.

Η ανάλυση της ΡΑΕ και οι οικονομικότερες επιλογές

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση της αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χρέωση ανά κιλοβατώρα όσο και το πάγιο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Από την εξέταση των διαθέσιμων τιμολογίων, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των φθηνότερων επιλογών είναι σταθερά.

Ειδικότερα, εννέα από τα δέκα πιο οικονομικά τιμολόγια που προσφέρονται αυτή την περίοδο στην αγορά ανήκουν στην κατηγορία των σταθερών, γνωστών και ως «μπλε» τιμολόγια. Αντίθετα, μόνο ένα τιμολόγιο από την κατηγορία των ειδικών, ή αλλιώς «πράσινων», κατάφερε να συμπεριληφθεί στη δεκάδα των φθηνότερων επιλογών για τους καταναλωτές.

Τα κορυφαία σε χαμηλή χρέωση τιμολόγια

Στην κορυφή των οικονομικότερων επιλογών βρίσκεται το σταθερό τιμολόγιο MyHome Online της ΔΕΗ. Για μια μηνιαία κατανάλωση ίση με 330 κιλοβατώρες, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μέσο νοικοκυριό, η συνολική χρέωση διαμορφώνεται στα 41,45 ευρώ. Αυτή η τιμή προκύπτει από χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα και ένα πάγιο 3,5 ευρώ.

Αμέσως μετά ακολουθεί το Volton Blue Student, ένα σταθερό τιμολόγιο που απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές. Η χρέωση ανά κιλοβατώρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται στα 12,9 λεπτά, με πάγιο 5 ευρώ, οδηγώντας σε συνολική χρέωση 47,57 ευρώ. Την τρίτη θέση, και ταυτόχρονα τη μοναδική «πράσινη» εκπροσώπηση στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνει το Basic Home της Ήρων, με χρέωση 14,76 λεπτών ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, φτάνοντας σε συνολική χρέωση 53,71 ευρώ.

Η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα

Η οικονομικότητα που παρουσιάζουν τα σταθερά τιμολόγια, σε συνδυασμό με την προστασία που προσφέρουν στους καταναλωτές έναντι των διακυμάνσεων των τιμών σε περιόδους αυξημένων χρεώσεων, εξηγεί τη στροφή του κοινού προς αυτά. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον Ιούνιο δείχνουν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των οικιακών μετρητών που χρεώνονται με σταθερά τιμολόγια.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, 1.879.013 οικιακοί μετρητές, δηλαδή το 31,62% του συνόλου, χρησιμοποιούσαν σταθερά τιμολόγια. Αυτό αποτελεί μια αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025, όταν ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.219.370 μετρητές, αντιπροσωπεύοντας το 20,65% του συνόλου. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την προτίμηση των καταναλωτών για σταθερότητα στις χρεώσεις τους.

Η πλειονότητα στα «πράσινα» και ο ρόλος των «κίτρινων»

Παρά την αυξητική τάση προς τα σταθερά τιμολόγια, η πλειονότητα των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, δηλαδή πάνω από το 53%, εξακολουθεί να παραμένει στα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια. Αυτό δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών δεν έχει ακόμη μεταβεί σε άλλες κατηγορίες τιμολογίων.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μερίδιο, που φτάνει το 15%, κατέχουν και τα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια χαρακτηρίζονται από το ότι ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς χονδρικής. Ενώ μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλότερες χρεώσεις όταν η τιμή χονδρικής είναι χαμηλή, επιβαρύνουν τους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών τιμών. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο, τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ήταν στο σύνολό τους «κίτρινα», ενώ αυτήν την περίοδο οι χρεώσεις τους κυμαίνονται γύρω στα 20 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki