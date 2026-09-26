Πρόταση για ανάκληση αποποιήσεων κληρονομιών από το 2010

Μια πρόταση που θα μπορούσε να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες βρίσκεται στο τραπέζι, αφορά την ανάκληση αποποιήσεων κληρονομιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ζητά να μπορούν να ανακληθούν αποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται για όσους απέφυγαν κληρονομιές φοβούμενοι ότι μαζί με την περιουσία θα επωμιστούν και τα χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ και το χρονικό πλαίσιο

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανάκλησης αποποιήσεων κληρονομιών εντός εξαμήνου. Αυτό θα ισχύσει εφόσον θεσπιστεί μια σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά ειδικά τα «παλιά» χρέη των κληρονομιών. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η πρόταση ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2010 και φτάνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Σκοπός της πρότασης είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις όπου πολίτες απέφυγαν να αποδεχθούν κληρονομιές, όπως ένα πατρικό σπίτι, επειδή δεν γνώριζαν το ύψος των οφειλών του αποθανόντος. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τέτοιες υποθέσεις έχουν οδηγήσει σε ακίνητα που παραμένουν κλειστά ή σε εκκρεμότητες με σπίτια που χρησιμοποιούνται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η νόμιμη αποδοχή της κληρονομιάς.

Το νέο κληρονομικό δίκαιο και οι αλλαγές στα χρέη

Από τις 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τίθεται σε εφαρμογή το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αφορά τις κληρονομικές σχέσεις ανθρώπων που απεβίωσαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει το νέο πλαίσιο αφορά την ευθύνη των κληρονόμων για τα χρέη της κληρονομιάς.

Πλέον, ο κληρονόμος, κατά κανόνα, δεν ευθύνεται για τις οφειλές της κληρονομιάς με τη δική του προσωπική περιουσία. Ο νόμος, ωστόσο, προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ο κληρονόμος επιλέξει να διαχειρίζεται και να διαθέτει ελεύθερα την κληρονομιά. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να περιορίσει τον φόβο που οδήγησε πολλούς πολίτες σε αποποίηση κληρονομιών κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Γιατί ζητείται αναδρομική ρύθμιση

Παρά την εφαρμογή του νέου κληρονομικού δικαίου, οι αποποιήσεις που έγιναν κατά την περίοδο της κρίσης παραμένουν σε ισχύ. Για αυτές τις περιπτώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά μια επιπλέον, αναδρομική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επανεξετάσουν την απόφασή τους.

Η ανάκληση της αποποίησης, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια λεπτομερή καταγραφή των χρεών της κληρονομιάς. Ο φορέας προτείνει επίσης να μπορούν να επανέλθουν ακόμη και οφειλές που ενδεχομένως έχουν παραγραφεί στο μεσοδιάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν παραγραφεί κατά τον χρόνο που έγινε η αρχική αποποίηση. Επιπλέον, για το διάστημα από την αποποίηση έως σήμερα, προτείνεται να μην υπολογιστούν τόκοι.

Ψηφιακή πλατφόρμα για την ενημέρωση των κληρονόμων

Παράλληλα με τις προτάσεις για τις αποποιήσεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Έχει αναθέσει σε ειδική ομάδα εργασίας τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι η πλήρης και άμεση ενημέρωση των κληρονόμων.

Μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής εφαρμογής, οι κληρονόμοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για την περιουσία, αλλά και για τα χρέη που αφήνει πίσω του ο θανών. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση και στην αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων σχετικά με την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών.

Με πληροφορίες από: Newsit