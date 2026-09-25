Διευκρινίσεις για τα παλαιά ένσημα: Τι ισχύει για τις χάρτινες καρτέλες

Χιλιάδες ασφαλισμένοι που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση εκφράζουν μεγάλη αναστάτωση και πολλά ερωτήματα σχετικά με την τύχη των παλαιών τους ενσήμων. Πρόκειται κυρίως για περιόδους ασφάλισης πριν από το έτος 2002, όπου τα ένσημα είχαν καταγραφεί στις παραδοσιακές χάρτινες καρτέλες. Το aftodioikisi.gr συγκέντρωσε τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντά στα βασικά ερωτήματα, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και να μην χαθεί ούτε μία ημέρα ασφάλισης.

Η ισχύς των χάρτινων ενσήμων

Παρά τη γενικότερη ανησυχία, τα ένσημα που έχουν καταγραφεί σε χάρτινες καρτέλες είναι απολύτως έγκυρα και ισχυρά. Η μη εμφάνισή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη διαγραφή του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχεί σε αυτά. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για τους ασφαλισμένους που διατηρούν τέτοιες καρτέλες.

Ηλεκτρονική και χειροκίνητη καταγραφή

Η ηλεκτρονική καταγραφή των ενσήμων στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», καθώς και στην Ηλεκτρονική Ατομική Αποστολή Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, καλύπτει πλήρως το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. Για τις παλαιότερες περιόδους, όπου υπάρχουν χάρτινες καρτέλες, απαιτείται η χειροκίνητη καταμέτρηση και επιβεβαίωσή τους. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της έκδοσης της σύνταξης.

Πότε πρέπει να ασχοληθείτε με τα παλαιά ένσημα

Η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με τα παλαιά χάρτινα ένσημα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα, είναι 2 έως 3 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτή η χρονική περίοδος δίνει επαρκή περιθώρια για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας από τις υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: aftodioikisi.gr