Η ExxonMobil προχωρά σε γεώτρηση στην Ελλάδα στις αρχές του 2027

Η ExxonMobil, σε συνεργασία με την Energean και την Hellenic Energy, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για την πραγματοποίηση της πρώτης υπεράκτιας γεώτρησης εξερεύνησης στα ελληνικά ύδατα. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί την πρώτη του είδους της στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή το 2027. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Dr. John Ardill, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του Global Exploration της ExxonMobil, μέσω ανάρτησής του στο Linkedin, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Συνεργασίες και η σημασία τους για την εξερεύνηση

Ο Dr. John Ardill υπογράμμισε ότι η ExxonMobil, μαζί με τους συνεργάτες της, Energean και Hellenic Energy, προετοιμάζονται για αυτή την πρωτοβουλία στα ελληνικά ύδατα. Τόνισε πως οι ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων και επενδυτών οικοδομούνται με την πάροδο πολλών ετών. Αυτές οι συνεργασίες βασίζονται σε κοινούς στόχους, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην συνεχή τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από όλες τις πλευρές.

Η προσήλωση σε αυτές τις αρχές είναι κρίσιμη για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων. Η συνεργασία των τριών εταιρειών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Ελλάδας, με την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση εξερεύνησης να αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε βαθιά νερά.

Επιβεβαίωση χρονοδιαγράμματος και κυβερνητική υποστήριξη

Όπως αναφέρθηκε, νωρίτερα φέτος, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής γεώτρησης. Πλέον, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο την έναρξη της γεώτρησης στις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή το 2027. Ο Dr. Ardill επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα αυτό, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Στην πορεία αυτή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχουν συμμετάσχει ενεργά. Η ExxonMobil δεσμεύεται να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της προκειμένου να συμβάλει στην αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας, προς όφελος τόσο της χώρας όσο και του ελληνικού λαού, ενισχύοντας την ενεργειακή της θέση.

Στρατηγική σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η δέσμευση της ExxonMobil παραμένει σαφής και επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στην τήρηση των δεσμεύσεων και στην ανάπτυξη νέων πηγών φυσικού αερίου. Αυτή η προσπάθεια κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί αξιόπιστους εγχώριους ενεργειακούς εφοδιασμούς στο προσεχές διάστημα. Η αξιοποίηση των ελληνικών πόρων φυσικού αερίου μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάπτυξη αυτών των πηγών φυσικού αερίου αναμένεται να προσφέρει οφέλη όχι μόνο στην Ελλάδα, μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής της αυτονομίας, αλλά και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η επένδυση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναζήτησης και εκμετάλλευσης νέων ενεργειακών κοιτασμάτων που θα καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες.

Αντιμετώπιση προκλήσεων και μακροπρόθεσμη δέσμευση

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σταθερά στο πολυετές επενδυτικό της πρόγραμμα εξερεύνησης, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο αυτή. Μεταξύ αυτών των προκλήσεων συγκαταλέγονται η οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η οποία επηρέασε την παγκόσμια οικονομία, καθώς και το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, το οποίο απαιτεί συνεχή προσαρμογή.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η δέσμευση της ExxonMobil για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανάπτυξη νέων πηγών φυσικού αερίου παραμένει αταλάντευτη. Η εταιρεία επιμένει στην τήρηση των δεσμεύσεών της, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki