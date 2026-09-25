Το Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη: Ευρώπη και Κόλπος ενώνουν δυνάμεις για την ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, κορυφαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι από την Ευρώπη και τον Κόλπο, καθώς και προσωπικότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντήθηκαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum, το οποίο διοργανώθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κοινό μήνυμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη για άμεση και ουσιαστική δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης που αναδύεται με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η διεξαγωγή του Europe Gulf Forum

Το Europe Gulf Forum, που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, αποτελεί πρωτοβουλία του ιδρυτή του Forum και Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Frederick Kempe, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Atlantic Council, σηματοδοτώντας την τρίτη συνάντηση του Forum.

Η συνάντηση αυτή διεξήχθη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους συμμετέχοντες. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ανώτεροι σύμβουλοι του Antenna, όπως ο Sir Tony Blair, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Amos Hochstein, πρώην Σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα ενέργειας και επενδύσεων. Παρόντας ήταν και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo.

Η κρίση στον Κόλπο και οι επιπτώσεις της

Η συγκυρία της συνάντησης χαρακτηρίστηκε από την επιδείνωση της κρίσης στον Κόλπο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες να παραμείνουν κλειστές. Συγκεκριμένα, τα Στενά του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, αντιμετώπισαν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Οι συμμετέχοντες στο Forum υπογράμμισαν ότι αυτή η επιδείνωση της κατάστασης στον Κόλπο έχει ήδη άμεσες επιπτώσεις στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν το κόστος ζωής των πολιτών, τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και τη συνολική οικονομική σταθερότητα της ηπείρου.

Οι βασικοί άξονες των συζητήσεων

Στο επίκεντρο των εργασιών του Europe Gulf Forum βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αρχηγοί κρατών, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θεσμικοί παράγοντες, επενδυτές και κορυφαίοι επιχειρηματίες αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην αποκατάσταση των εμπορικών διελεύσεων. Η ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ κρίθηκε ως πρωταρχικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και την περιφερειακή σταθερότητα.

Οι παρεμβάσεις των ηγετών

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, συμμετείχε στις εργασίες του Forum με παρέμβασή της μέσω βίντεο. Στην ομιλία της, δήλωσε ότι η ευημερία βασίζεται στην ειρήνη, το ανοικτό εμπόριο, τις ασφαλείς συνδέσεις και τους κοινούς εμπορικούς διαδρόμους. Τόνισε πως πρωταρχική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χωρίς διόδια ή περιορισμούς που δημιουργούν διακρίσεις, και ζήτησε να ληφθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυρία Meloni υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, καλώντας να κατευθυνθούν οι επενδύσεις προς έναν κοινό στόχο. Αυτός ο στόχος περιλαμβάνει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε απειλές και σε προσπάθειες διχασμού. Πρόσθεσε ότι η διασύνδεση των αγορών, η δημιουργία εναλλακτικών εμπορικών διαδρόμων, η ενίσχυση των υποδομών, καθώς και η από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών και αμυντικών δυνατοτήτων υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη και ο Κόλπος πρέπει να αναλάβουν «μεγαλύτερη ευθύνη» για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο περιοχών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos