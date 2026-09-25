Επιδότηση καυσίμων: Μετάθεση αποφάσεων για το ύψος της στήριξης

Οι ανακοινώσεις σχετικά με το οριστικό ύψος της διπλής επιδότησης στα καύσιμα, η οποία θα προέρχεται τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια, μετατίθενται για εν ευθέτω χρόνω. Τις σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η συγκεκριμένη ενίσχυση είχε προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Αναμονή για τις ανακοινώσεις του υπουργού

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα είναι αυτός που θα ανακοινώσει το ακριβές ύψος της επιδότησης. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα γίνουν άμεσα, καθώς έχουν μετατεθεί για αργότερα. Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται με την ανάγκη να οριστικοποιηθούν οι παράμετροι που θα καθορίσουν το τελικό ποσό της στήριξης.

Η διπλή επιδότηση, που αποτελεί συνδυασμό κρατικής ενίσχυσης και συνεισφοράς από τα διυλιστήρια, είχε ήδη προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό. Η ανακοίνωση αυτή είχε γίνει περίπου μία εβδομάδα πριν από την τρέχουσα εξέλιξη της μετάθεσης των ανακοινώσεων για το ύψος της.

Η διπλή επιδότηση σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

Η προαναγγελθείσα διπλή επιδότηση αφορά δύο βασικούς τύπους καυσίμων που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η στήριξη θα εφαρμοστεί στο ντίζελ κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται για τα οχήματα, καθώς και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, υπάρχει η προσδοκία για επανάληψη μιας επιδότησης. Η συγκεκριμένη ενίσχυση αναμένεται να φτάσει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό το ποσό και η μορφή της επιδότησης θυμίζουν την αντίστοιχη στήριξη που είχε εφαρμοστεί και τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο.

Ο καθορισμός του τελικού ύψους

Η οριστική απόφαση σχετικά με το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν θα ληφθεί παρά την ακριβώς προηγούμενη ημέρα πριν από την έναρξη της εφαρμογής της για τους καταναλωτές. Αυτή η χρονική στιγμή επιλέγεται με συγκεκριμένο σκοπό, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη προσαρμογή της επιδότησης στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Ο στόχος είναι να «κουμπώσει» το ποσό της επιδότησης με την εκάστοτε αγοραία τιμή των καυσίμων. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά του ντίζελ κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ημερομηνίες έναρξης της επιδότησης

Οι καταναλωτές θα δουν την εφαρμογή της επιδότησης σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου. Για το ντίζελ κίνησης, η επιδότηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η ημέρα από την οποία οι οδηγοί θα μπορούν να επωφεληθούν από τη μειωμένη τιμή.

Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, η έναρξη της επιδότησης έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου. Από αυτή την ημερομηνία, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με την εφαρμογή της διπλής στήριξης. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι καθοριστικές για τον προγραμματισμό των αποφάσεων σχετικά με το ύψος της επιδότησης.

Με πληροφορίες από: Reader