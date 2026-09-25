Η πρόταση Ξενοκώστα για 15ετές πρόγραμμα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), Πάνος Ξενοκώστας, προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός δεσμευτικού 15ετούς προγράμματος εγχώριων ναυπηγήσεων για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. Η πρόταση αυτή συνδέει τα εξοπλιστικά προγράμματα με την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε το σχέδιο αυτό κατά τη διάρκεια του EDIP Info Day και της Ημέρας Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου.

Εγχώριες ναυπηγήσεις και αμυντική βιομηχανία

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρόεδρος της ΕΕΝ υπογράμμισε τη δυνατότητα των ελληνικών ναυπηγικών υποδομών να αναλάβουν την κατασκευή πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Η πρόταση αυτή έρχεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή στον τομέα της άμυνας, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Μακροπρόθεσμος στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η Ελλάδα να καταστεί ένας σημαντικός ναυπηγικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει τη στρατηγική θέση της χώρας και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την εθνική οικονομία.

Σταθερός ορίζοντας παραγγελιών και επενδύσεις

Κεντρικό σημείο της πρότασης του κ. Ξενοκώστα αποτελεί η εξασφάλιση ενός σταθερού ορίζοντα παραγγελιών για διάστημα 15 ετών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προγραμματίσουν με σιγουριά τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΕΝ τόνισε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει εξαρχής και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ως παραδείγματα επιτυχούς ανάπτυξης εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας με εξαγωγικές δυνατότητες αναφέρθηκαν η Νότια Κορέα και η Τουρκία, χώρες που επένδυσαν συστηματικά στον τομέα αυτό.

Ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση στη συμμετοχή της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο κ. Ξενοκώστας έθεσε ως στόχο την επίτευξη ελληνικής προστιθέμενης αξίας της τάξης του 70% στα ναυπηγικά έργα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η εταιρεία ONEX μπορεί ήδη να επιτύχει αυτό το επίπεδο στην κατασκευή φρεγάτας ή υποβρυχίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το ναυπηγικό οικοσύστημα, συμβάλλοντας στην εθνική παραγωγή.

Συνεργασία με την Κύπρο και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Στο πλαίσιο των προτάσεων, περιλαμβάνεται και η στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την κυπριακή ναυπηγική αγορά, ενισχύοντας τις δυνατότητες και των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της ΕΕΝ ζήτησε επίσης αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα EDF και SAFE. Ειδικότερα, πρότεινε τη θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών για τη βιομηχανική επιστροφή, την παραγωγή και τη δημιουργία υποδομών. Στόχος είναι τα ελληνικά ναυπηγεία να μπορούν να συμμετέψουν ως κύριοι ανάδοχοι σε έργα και όχι μόνο ως υπεργολάβοι, με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να κατευθύνεται και σε εγκαταστάσεις και παραγωγικό εξοπλισμό.

Σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας

Όσον αφορά τους κινητήρες και τα πυραυλικά συστήματα, τομείς όπου σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγχώριας παραγωγής, η πρόταση προβλέπει τη σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας. Αυτό θα επιτευχθεί αρχικά μέσω δραστηριοτήτων συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων και πιστοποιήσεων.

Το επόμενο βήμα, όπως περιγράφεται στην πρόταση, θα είναι η συμπαραγωγή αυτών των κρίσιμων συστημάτων στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα θα ενισχύσει την αυτονομία της και θα αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της στην αμυντική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki