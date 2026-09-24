Μαρινάκης: Ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου και για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου και στην επιβάρυνση που προκαλείται στους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες παρεμβάσεις της για τα καύσιμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε σε σχετικές ανακοινώσεις, γνωστοποιώντας το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων μέτρων και παρεμβάσεων.

Οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης

Όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, οι πρώτες ανακοινώσεις που αφορούν ειδικά τα καύσιμα κίνησης αναμένονται να γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτά τα μέτρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά, θα ανακοινωθούν την συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο αυτή τη φορά θα έχουν ισχύ για το επόμενο 15νθήμερο.

Η απόφαση για την κάλυψη ενός δεκαπενθήμερου διαστήματος οφείλεται στην έντονη μεταβλητότητα που παρατηρείται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να προσαρμόζεται πιο άμεσα στις συνεχείς διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς, με στόχο την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης

Πέρα από τα καύσιμα κίνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το πλήρες πακέτο μέτρων που θα αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει επιλεγεί στρατηγικά, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά αρχίζει την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 15 Οκτωβρίου. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση στοχεύει να έχει έτοιμες τις παρεμβάσεις της πριν από την επίσημη έναρξη της χειμερινής περιόδου και την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για θέρμανση.

Το σκεπτικό πίσω από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις

Οι προσεχείς κυβερνητικές παρεμβάσεις, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουν ως βασικό γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών στην παγκόσμια αγορά, καθώς αυτές επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Ο πρωταρχικός στόχος των μέτρων είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλείται στους καταναλωτές από τις αυξομειώσεις των τιμών των καυσίμων. Οι ανακοινώσεις που θα γίνουν και τα μέτρα που θα ληφθούν αποσκοπούν στην ελάφρυνση των πολιτών, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες τους για μετακίνηση όσο και τις βασικές ανάγκες θέρμανσης ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr