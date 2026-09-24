Κατάσχεση λαθραίων καπνικών προϊόντων στη Μύκονο: Δύο συλλήψεις στο αεροδρόμιο

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι τελωνειακές αρχές της Μυκόνου, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο του νησιού. Η επιχείρηση, που διεξήχθη από στελέχη του τοπικού Τελωνείου, οδήγησε στην αποκάλυψη ενός κυκλώματος παράνομης διακίνησης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, συνελήφθησαν δύο επιβάτες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα συγκεκριμένα προϊόντα υπολογίζονται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, αναδεικνύοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Εντοπισμός στο αεροδρόμιο της Μυκόνου

Η κατάσχεση των λαθραίων καπνικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, όπου οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Οι έλεγχοι των στελεχών του τοπικού Τελωνείου είναι συστηματικοί και στοχεύουν στην προστασία των δημοσίων εσόδων και στην πάταξη του παράνομου εμπορίου.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον περιορισμό της διακίνησης παράνομων προϊόντων. Η παρουσία των τελωνειακών ελεγκτών σε κομβικά σημεία εισόδου της χώρας, όπως τα αεροδρόμια, κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένος έλεγχος

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στην αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν περιέλθει σε γνώση των αρχών. Οι τελωνειακοί ελεγκτές προχώρησαν σε λεπτομερή ανάλυση κινδύνου, η οποία τους οδήγησε στους δύο συγκεκριμένους επιβάτες.

Οι εν λόγω επιβάτες ταξίδευαν με προορισμό τη Μύκονο, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι τους από το Κάιρο. Η διαδρομή τους περιελάμβανε ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα, πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό στο νησί των Κυκλάδων. Η στοχευμένη προσέγγιση των αρχών απέδωσε καρπούς, οδηγώντας στον εντοπισμό των παράνομων εμπορευμάτων.

Το μέγεθος της κατάσχεσης και οι διαφυγόντες δασμοί

Η ποσότητα των λαθραίων καπνικών προϊόντων που κατασχέθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί ελεγκτές εντόπισαν 120.000 λαθραία τσιγάρα, τα οποία προορίζονταν για παράνομη διάθεση στην αγορά. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό που υποδηλώνει την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Εκτός από τα τσιγάρα, κατασχέθηκαν επίσης 4,5 κιλά καπνού ναργιλέ, ένα προϊόν που επίσης υπόκειται σε ειδικούς φόρους και δασμούς. Η συνολική αξία των διαφυγόντων δασμών και φόρων από το σύνολο των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχεται στο ποσό των 25.575,57 ευρώ, ποσό που θα είχε απωλέσει το δημόσιο ταμείο.

Οι συλλήψεις και η πορεία της υπόθεσης

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων και του εντοπισμού των λαθραίων προϊόντων, οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν από τις αρχές. Προς το παρόν, κρατούνται, αναμένοντας τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες. Η σύλληψή τους σηματοδοτεί την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει τη δικαστική της οδό, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της λαθραίας διακίνησης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki