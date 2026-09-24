Η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass 2026 τέθηκε σε λειτουργία

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026. Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου, οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2023. Συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες σε συγκεκριμένους τομείς.

Έναρξη λειτουργίας και στόχοι του προγράμματος

Το Thessaly Evros Pass 2026 ξεκίνησε τη λειτουργία του σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, μέσω της διαδικτυακής πύλης vouchers.gov.gr. Η έναρξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Την απόφαση συνυπογράφουν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.

Η βασική επιδίωξη της δράσης είναι η ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας σε δύο συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για τις περιοχές της Θεσσαλίας, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, και τις περιοχές του Έβρου, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του ίδιου έτους. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμίες

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr είναι πλέον ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 28η Σεπτεμβρίου, με την προθεσμία να λήγει στις 23:59. Για την ολοκλήρωση της αίτησης, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και προσβάσιμη.

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρειάζεται μόνο τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Επιπλέον, απαιτείται η καταχώριση και επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας γίνεται μέσω υπερσυνδέσμου για το e-mail και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) για το κινητό τηλέφωνο. Όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, αξιοποιώντας το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ, αυτά αντλούνται αυτόματα, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία.

Κριτήρια συμμετοχής και δικαιούχοι

Το πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026 έχει σχεδιαστεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων. Συνολικά 8.900 πολίτες θα επιλεγούν για να λάβουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών εντός των πληγεισών περιοχών.

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, θα πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Παράλληλα, οι αιτούντες ή οι ωφελούμενοί τους δεν θα πρέπει να έχουν ως κύρια κατοικία τους τους επιλεχθέντες προορισμούς, δηλαδή τη Θεσσαλία ή τον Έβρο, βάσει της ίδιας φορολογικής δήλωσης. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος.

Δομή του προγράμματος και έκδοση καρτών

Το πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026 διαρθρώνεται σε δύο βασικούς προορισμούς, τη Θεσσαλία και τον Έβρο, και σε δύο διακριτές ημερολογιακές φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026, ενώ η δεύτερη φάση καλύπτει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2026. Αυτή η διάρθρωση επιτρέπει την ομαλή κατανομή των ωφελούμενων και τη διασφάλιση της στήριξης των τοπικών οικονομιών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια. Για τους δικαιούχους που θα επιλεγούν, η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα ξεκινήσει εντός δύο εργασίμων ημερών πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης, ώστε να είναι διαθέσιμη για χρήση εγκαίρως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit