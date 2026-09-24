Η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό

Η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για μια αύξηση σε σχέση με τα 2,16 ευρώ που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο ρεκόρ τιμών στο ντίζελ

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό το επίπεδο τιμών αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό για την Ένωση.

Η άνοδος αυτή έρχεται σε συνέχεια της τιμής των 2,16 ευρώ ανά λίτρο που είχε καταγραφεί την περασμένη εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά βασίζονται στο πετρελαϊκό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταδίδονται από τις εθνικές αρχές κάθε χώρας μέλους, απεικονίζοντας τις τιμές είτε στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας είτε στο τέλος της προηγούμενης στα πρατήρια καυσίμων.

Οι χώρες που κατέρριψαν ρεκόρ

Το φαινόμενο των ιστορικά υψηλών τιμών δεν είναι γενικευμένο, αλλά επηρεάζει σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Συγκεκριμένα, ρεκόρ τιμών καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Την υψηλότερη τιμή, στα 2,56 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ, εμφανίζει η Δανία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 2,46 ευρώ. Το Βέλγιο και η Γαλλία κινούνται περίπου στα 2,40 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η Ιταλία καταγράφει τιμή 2,30 ευρώ ανά λίτρο.

Οι παράγοντες πίσω από την άνοδο

Η άνοδος των τιμών του ντίζελ αποδίδεται κυρίως στο ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας και επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, οδηγώντας σε ανοδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη.

Η κατάσταση σε Ισπανία και Σουηδία

Ενώ πολλές χώρες κατέγραψαν νέα ρεκόρ, η εικόνα διαφοροποιείται σε ορισμένα κράτη. Χώρες όπως η Ισπανία και η Σουηδία παρουσιάζουν επίσης αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ.

Ωστόσο, οι τιμές σε αυτές τις χώρες παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υψηλότερα που είχαν καταγραφεί το 2022. Εκείνη την περίοδο, η άνοδος των τιμών είχε συνδεθεί με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η άνοδος στην τιμή του Brent

Παράλληλα με τις τιμές του ντίζελ, καταγράφεται και αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 106,24 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στις εντάσεις που επικρατούν στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν ανέδειξε προοπτικές διευθέτησης, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω αβεβαιότητα στην αγορά. Περί τις 08.30 GMT, που αντιστοιχεί σε 11.30 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Νοεμβρίου κατέγραφε αύξηση κατά 3,07%, φτάνοντας τα 106,24 δολάρια.

Με πληροφορίες από: News.gr