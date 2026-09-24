Εθνική Τράπεζα και Mastercard προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στο UEFA Champions League

Μία ξεχωριστή ευκαιρία για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου προσφέρουν η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard. Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών Mastercard της Εθνικής Τράπεζας ή της κάρτας Dual* μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να ζήσουν μοναδικές στιγμές στο UEFA Champions League. Η προσφορά περιλαμβάνει διπλά εισιτήρια για αγώνες, καθώς και την ευκαιρία για παιδιά να συνοδεύσουν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές ως player mascots.

Μοναδικές εμπειρίες στο κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός

Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε 44 παιδιά να βιώσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία, συνοδεύοντας τους κορυφαίους αθλητές του UEFA Champions League στο γήπεδο, ως player mascots. Αυτή η μοναδική στιγμή προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στα είδωλά τους, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων.

Παράλληλα, 20 τυχεροί θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσουν ζωντανά αγώνες του UEFA Champions League. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη δράση και την ατμόσφαιρα των κορυφαίων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, χάρη στην προσφορά της Mastercard, η οποία είναι επίσημος χορηγός της διοργάνωσης.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση

Για να λάβουν μέρος στην κλήρωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας ή την κάρτα Dual* στις καθημερινές τους συναλλαγές. Η περίοδος συμμετοχής ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου 2026. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός αυτού του χρονικού πλαισίου προσμετρώνται για τη συμμετοχή.

Κάθε συναλλαγή που διενεργείται με τις συγκεκριμένες κάρτες ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούν οι κάτοχοι των καρτών, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να είναι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μία από τις προσφερόμενες εμπειρίες ή τα διπλά εισιτήρια για τους αγώνες.

Απόκτηση και λειτουργικότητα των καρτών της Εθνικής Τράπεζας

Για όσους δεν διαθέτουν ακόμη πιστωτική κάρτα ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα, υπάρχει η δυνατότητα να την αποκτήσουν εύκολα και απλά. Η διαδικασία απόκτησης μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η γκάμα των καρτών της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει τις εκδόσεις Silver, Gold, Black, καθώς και την κάρτα Dual*. Στην περίπτωση της κάρτας Dual*, η συμμετοχή στην κλήρωση αφορά αποκλειστικά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

Προνόμια και η συμβολή της Mastercard

Οι κάρτες που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα είναι σχεδιασμένες να παρέχουν ευελιξία στις καθημερινές συναλλαγές των κατόχων τους. Επιπλέον, προσφέρουν επιβράβευση σε κάθε χρήση μέσω του προγράμματος Go For More, το οποίο ανταμείβει τους πελάτες για τις αγορές τους.

Εκτός από την ευελιξία και την επιβράβευση, οι κάρτες περιλαμβάνουν και ασφάλιση σε κάθε ταξίδι, προσφέροντας επιπλέον προστασία στους κατόχους τους. Τα διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του UEFA Champions League αποτελούν προσφορά της Mastercard, η οποία είναι ο επίσημος χορηγός της διοργάνωσης, ενισχύοντας έτσι την εμπειρία των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta