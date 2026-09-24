Τεράστια η ζήτηση για οικονομικά ακίνητα στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις, καθώς η ζήτηση για οικονομικά και μικρότερα ακίνητα υπερβαίνει κατά πολύ το διαθέσιμο απόθεμα. Αυτή η αναντιστοιχία είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα της ενοικίασης, όπου παρατηρείται μεγάλη πίεση. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μια εκτενή ανάλυση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Η εικόνα της ζήτησης σε εθνικό επίπεδο

Η ανάλυση της αγοράς κατοικίας μετρά τη ζήτηση σε δύο διακριτά επίπεδα. Οι μοναδικές αναζητήσεις αποτυπώνουν το ευρύτερο ενδιαφέρον των χρηστών για ακίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενώ τα μοναδικά leads υποδεικνύουν ένα πιο ουσιαστικό βήμα. Τα leads αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα συγκεκριμένο ακίνητο μέσω άμεσης επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη ή τον μεσίτη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις. Αντίθετα, στην αγορά πώλησης, τα αντίστοιχα νούμερα είναι σημαντικά χαμηλότερα, με 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεις. Αυτό δείχνει ότι η συνολική πίεση στην αγορά κατοικίας δεν είναι τόσο έντονη στην πώληση όσο στην ενοικίαση.

Οι πιέσεις στην αγορά της Αττικής

Παρόλο που σε πανελλαδικό επίπεδο η πίεση στην πώληση δεν εμφανίζεται τόσο έντονη, όταν τα δεδομένα αναλύονται ανά περιοχή και εύρος τιμής, η αναντιστοιχία γίνεται σαφώς πιο εμφανής και στις δύο αγορές. Η μεγαλύτερη πίεση συγκεντρώνεται στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα, κάτι που παρατηρείται έντονα στην Αττική.

Στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, η ζήτηση για ενοίκια κάτω των 600 ευρώ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Για αυτή την κατηγορία τιμής, καταγράφονται 21,1 leads και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Αντίθετα, για ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ στην ίδια περιοχή, η πίεση υποχωρεί σημαντικά, έως και 42 φορές.

Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και σε γειτονιές

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η περιοχή Αθήνα - Κέντρο. Για ενοίκια έως 600 ευρώ, καταγράφονται 3,9 leads και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξημένη ζήτηση για οικονομικές επιλογές στέγασης στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αντίθετα, για ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικά χαμηλότερη πίεση, με 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεις. Επιπλέον, σε επίπεδο γειτονιών, μεταξύ αυτών που εμφανίζουν ιδιαίτερη πίεση στην αγορά κατοικίας, περιλαμβάνονται η Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο και η Παλλήνη.

Η μεθοδολογία της εκτενούς ανάλυσης

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάλυση προέρχονται από την πλατφόρμα Spitogatos και καλύπτουν το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Η μελέτη αυτή αποτελεί την πιο εκτενή και λεπτομερή έως σήμερα ανάλυση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά κατοικίας.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, αξιοποιήθηκε ο μεγάλος όγκος αναζητήσεων και περισσότερα από 650.000 ακίνητα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Η ανάλυση αυτή συνέκρινε τα μοναδικά διαθέσιμα ακίνητα κάθε περιοχής με τη ζήτηση που συγκεντρώνουν, επιτρέποντας για πρώτη φορά την προσέγγιση του κενού ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε διαφορετικές περιοχές και εύρη τιμών με τόσο μεγάλη ακρίβεια.

Με πληροφορίες από: Reader