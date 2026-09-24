Άμεσες ανακοινώσεις για τα καύσιμα: Τι θα περιλαμβάνει η νέα δέσμη μέτρων

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν για επικείμενες ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στην ενεργειακή κρίση, καθώς και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στις δύο αγορές, ενώ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη εξαγγείλει παρεμβάσεις για τη θέρμανση.

Άμεσες ανακοινώσεις για τη θέρμανση

Η εξειδίκευση των παρεμβάσεων για τη θέρμανση, που είχε εξαγγείλει πρόσφατα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να γίνει άμεσα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ανακοινώσεις θα αφορούν συγκεκριμένα τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, είχε δηλώσει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το «πακέτο» παρεμβάσεων για το πετρέλαιο

Το προτεινόμενο «πακέτο» περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστηρία. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, στις 15 Οκτωβρίου, να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε η περσινή περίοδος.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και δημοσιονομική ισορροπία

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου, θα ισχύσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται με βάση εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια και καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης, όχι μόνο το πετρέλαιο.

Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές. Το κόστος του επιδόματος είχε φτάσει πέρυσι στα 173 εκατομμύρια ευρώ. Οι πηγές του υπουργείου ξεκαθάρισαν ότι όλες οι κινήσεις θα γίνουν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετά σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» το κόστος τους για το επόμενο δωδεκάμηνο σε τιμή χαμηλότερη από την επιδοτούμενη της περιόδου 2022-2023.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση είχε καταβάλει επιδοτήσεις για να διαμορφωθεί η τελική τιμή στα 15 λεπτά. Ήδη, ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών έχει στραφεί στα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια, με το μερίδιό τους να αυξάνεται στο 31,62% τον Ιούνιο, από 28,57% τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, τα «πράσινα» τιμολόγια υποχώρησαν στο 53% τον Ιούνιο από 57% τον Ιανουάριο, διατηρώντας ωστόσο το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βιομηχανία

Υπό το ίδιο πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας, εξετάζονται και τα αιτήματα της βιομηχανίας για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF (Clean Industrial StateAid Framework). Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει προσωρινά, για μια τριετία, την επιδότηση έως και του 50% της κατανάλωσης των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Το ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι βιομηχανίες έχουν την υποχρέωση να επενδύσουν το 50% της επιδότησης σε έργα ενεργειακής απόδοσης.

Με πληροφορίες από: Reader