Η οικογένεια Arnault αναδιαρθρώνει τη δομή της LVMH για τον έλεγχο του ομίλου

Ο Bernard Arnault και η οικογένειά του έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την απλοποίηση των εταιρικών δομών που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην «εξασφάλιση της συνέχειας του ελέγχου της» οικογένειας επί του διεθνούς ομίλου ειδών πολυτελείας. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας οντότητας και τη διαγραφή σημαντικών εταιρειών από το χρηματιστήριο.

Η νέα εταιρική δομή και ο ρόλος της Agache SCA

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ανακοινωθεί, ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας παγκοσμίως, η LVMH, θα τεθεί υπό τον έλεγχο μιας νέας οντότητας, της Agache SCA. Αυτή η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί μετά τη διαγραφή από το χρηματιστήριο της Christian Dior, η οποία αποτελεί μία από τις εταιρείες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της LVMH.

Η Christian Dior ανακοίνωσε την Τετάρτη 23.9.2026 ότι, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών, ο έλεγχος της LVMH θα ασκείται πλέον στο πλαίσιο μιας ενιαίας εταιρείας. Η εν λόγω εταιρεία, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης, είναι εισηγμένη στο Euronext Paris για διάστημα άνω των τριάντα ετών.

Συγκέντρωση μεριδίου και δικαιωμάτων ψήφου

Η νέα οντότητα, η Agache SCA, θα κατέχει άμεσο μερίδιο στην LVMH που ανέρχεται σε 49,76% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, θα συγκεντρώνει το 65,55% των δικαιωμάτων ψήφου του ομίλου. Αυτή η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική συγκέντρωση του συνόλου του μεριδίου που κατέχει η οικογένεια Arnault στην LVMH.

Το συνολικό μερίδιο της οικογένειας Arnault στην LVMH ανέρχεται σε 50,33% του μετοχικού κεφαλαίου και 66,27% των δικαιωμάτων ψήφου. Μέσω της Agache SCA, η οικογένεια ενισχύει τη θέση της, εξασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο έλεγχο του ομίλου.

Στρατηγική ενίσχυσης του οικογενειακού ελέγχου

Αυτή η αναδιάρθρωση αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια σειρά ενεργειών του 77χρονου Bernard Arnault. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού ελέγχου στην εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος. Παράλληλα, προετοιμάζουν τον όμιλο για μια ενδεχόμενη διαδοχή, ένα θέμα για το οποίο οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερες διευκρινίσεις.

Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της οικογένειας να διατηρήσει την ηγεσία και την κατεύθυνση της LVMH, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη του ομίλου στον τομέα των ειδών πολυτελείας.

Η διαδικασία διαγραφής της Christian Dior

Στο πλαίσιο της διαγραφής της Christian Dior από το χρηματιστήριο, οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα έχουν δύο επιλογές. Μπορούν είτε να πουλήσουν τις μετοχές τους μέσω δημόσιας προσφοράς είτε να παραμείνουν μέτοχοι παράλληλα με την οικογένεια Arnault. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενταχθούν στη νέα οντότητα, την Agache, η οποία θα ελέγχει την LVMH και δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί.

Η οικογένεια Arnault, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηματιστηριακής αγοράς, θα υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια προσφορά. Η προσφορά αυτή θα καταβληθεί σε μετρητά και θα αφορά όλες τις μετοχές της Dior που δεν κατέχει η οικογένεια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,44% του μετοχικού κεφαλαίου. Η αξία αυτού του μεριδίου εκτιμάται σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η προσφορά δεν θα ακολουθηθεί από squeeze-out.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Μια έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Christian Dior έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πιθανότατα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Σκοπός της συνέλευσης είναι η έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών στην εταιρική δομή. Η υποβολή της δημόσιας προσφοράς έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες τελούν υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την AMF, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή της χρηματιστηριακής αγοράς. Η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη για την ομαλή και νόμιμη ολοκλήρωση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit