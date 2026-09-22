Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ το α’ εξάμηνο του 2026

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δημοσίευσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2026, τα οποία ενσωματώνουν την ολοκλήρωση ενός ευρύτερου προγράμματος εταιρικού μετασχηματισμού που υλοποιήθηκε τα τελευταία έτη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται διακριτά ως συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής πορείας του ομίλου.

Ισχυρή ανάπτυξη στον κλάδο ακινήτων

Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, καθώς και στον τομέα της φιλοξενίας. Σε αυτούς τους τομείς, ο κλάδος εφαρμόζει τη στρατηγική του, υλοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε σημαντική αύξηση στα έσοδά του κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 11,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 29,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οπότε τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 8,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κλάδου προήλθε από τη Μαρίνα Αλίμου, η οποία συνεισέφερε 7,9 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Επιπρόσθετα, η ATHENS PROPERTIES BV και οι θυγατρικές της συνεισέφεραν 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025.

Σημαντική συνεισφορά στα έσοδα είχε και το ξενοδοχείο The Fiction Athens, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2026, προσθέτοντας περίπου 1,0 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του κλάδου.

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27,8% σε σχέση με τα 4,0 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το Α’ εξάμηνο του 2025.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% έναντι των 2,6 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου μετατράπηκαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ολοκλήρωση μεταβίβασης ακινήτων και εξελίξεις στη Μαρίνα Αλίμου

Μία σημαντική συναλλαγή αφορούσε τα ακίνητα στην Αττική, στην περιοχή του Καμπά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Η συναλλαγή περιελάμβανε τη μεταβίβαση ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά» στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης. Η μεταβίβαση έγινε από τη REDS Μ.Α.Ε. προς θυγατρικές της DIMAND, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 45,8 εκατ. ευρώ. Από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στις διακοπείσες δραστηριότητες.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου ήταν η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, με την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών τον Μάιο του 2026. Το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση της προ-κατασκευής, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί εντός του 2026. Η ανάπτυξη προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας υποδομής.

Με πληροφορίες από: Topontiki