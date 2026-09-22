Η Eurobank διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, προχώρησε σε μεταβίβαση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων μικρών επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «ASTARTI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Τράπεζα ενημερώνει για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Η μεταβίβαση των απαιτήσεων

Η Τράπεζα Eurobank, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και έδρα στην οδό Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, στην Αθήνα, προχώρησε την 24η Αυγούστου 2026 στη μεταβίβαση απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων μικρών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του νόμου 3156/2003, ο οποίος αφορά στα «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις». Η μεταβίβαση έγινε προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «ASTARTI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY».

Η εταιρεία ειδικού σκοπού και η έδρα της

Η εταιρεία «ASTARTI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» έχει την έδρα της στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και συγκεκριμένα στην οδό George’s Dock, αριθμός 3, στον 4ο όροφο, στην περιοχή IFSC του Δουβλίνου 1. Ο αριθμός καταχώρισής της στο μητρώο εταιρειών είναι 635417, ενώ ο αριθμός φορολογικού της μητρώου (VAT no) είναι 3576095JH.

Στην εν λόγω εταιρεία μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις της Eurobank από τις συμβάσεις δανείων και πιστώσεων. Αυτές οι συμβάσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα του σχετικού εντύπου Δημοσίευσης Συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του νόμου 3156/2003.

Η διαχείριση των απαιτήσεων

Παρότι οι απαιτήσεις μεταβιβάστηκαν στην «ASTARTI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η διαχείρισή τους έχει ανατεθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Eurobank. Η Eurobank, υπό αυτή την ιδιότητα, λειτουργεί πλέον ως Διαχειριστής των εν λόγω απαιτήσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2018 στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του νόμου 2844/2000, το οποίο τηρούνταν τότε στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Η πράξη καταχώρισης έφερε τον αριθμό 308/10-12-2018 και αφορούσε στο έντυπο δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003), στον τόμο 10, με αριθμό 4.

Επιπλέον, υπήρξε και η με αριθμό 178/12.05.2020 πράξη καταχώρησης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, στον τόμο 11, με αριθμό 126, η οποία συνδυάζεται με την προαναφερθείσα καταχώριση.

Η ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Συνεπεία της μεταβίβασης των απαιτήσεων, η Τράπεζα Eurobank, ενεργώντας και ως Διαχειριστής, μαζί με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις απαιτήσεις. Η ενημέρωση αφορά στη διαβίβαση προσωπικών τους δεδομένων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις αυτές.

Τα φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονται περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, δανειολήπτες, πιστούχους, εγγυητές, τρίτους που παρέχουν εξασφαλίσεις, αντιπροσώπους, πληρεξούσιους, μέλη οικογένειας, δικηγόρους, αντικλήτους, νόμιμους εκπροσώπους, εργαζόμενους ή συνεργάτες, μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

Πέρα από τις ατομικές επιστολές που έχουν ήδη σταλεί σε δανειολήπτες, πιστούχους και εγγυητές των απαιτήσεων, η παρούσα ενημέρωση αποσκοπεί στην πληρέστερη πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη μεταβίβαση των σχετικών προσωπικών δεδομένων.

Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων

Οι απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν έχουν καταχωρισθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του νόμου 5123/2024. Η καταχώριση αυτή έγινε με αριθμό πρωτοκόλλου 4786, την 26η Αυγούστου 2026.

Η καταχώριση αυτή διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας μεταβίβασης, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit